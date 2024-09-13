Набиуллина назвала рост цен на жилье следствием программы льготной ипотеки

«Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках [жилья] остается еще высоким, и это тоже будет только постепенно уходить. Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов. Но важно, на наш взгляд: такой сбалансированный рост ипотеки должен приводить именно к повышению доступности жилья. Не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья – это самое основное», – сказала Набиуллина.