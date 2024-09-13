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Набиуллина назвала рост цен на жилье следствием программы льготной ипотеки

Ведомости

Опережающий рост цен на жилье, по мнению Банка России, является одним из следствий длительной программы льготной ипотеки. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По ее словам, подстройка цен не будет происходить сразу, но почти в одной трети регионов наблюдается снижение стоимости сделок на первичном рынке жилья.

«Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках [жилья] остается еще высоким, и это тоже будет только постепенно уходить. Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов. Но важно, на наш взгляд: такой сбалансированный рост ипотеки должен приводить именно к повышению доступности жилья. Не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья – это самое основное», – сказала Набиуллина.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В своем сообщении регулятор отметил, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, инфляционное давление остается высоким. Центробанк считает, что необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для возобновления процесс дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и обеспечения возвращения инфляции к цели в 2025 г. Регулятор не исключает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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