Набиуллина назвала рост цен на жилье следствием программы льготной ипотеки
Опережающий рост цен на жилье, по мнению Банка России, является одним из следствий длительной программы льготной ипотеки. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
По ее словам, подстройка цен не будет происходить сразу, но почти в одной трети регионов наблюдается снижение стоимости сделок на первичном рынке жилья.
«Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках [жилья] остается еще высоким, и это тоже будет только постепенно уходить. Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов. Но важно, на наш взгляд: такой сбалансированный рост ипотеки должен приводить именно к повышению доступности жилья. Не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья – это самое основное», – сказала Набиуллина.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В своем сообщении регулятор отметил, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, инфляционное давление остается высоким. Центробанк считает, что необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для возобновления процесс дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и обеспечения возвращения инфляции к цели в 2025 г. Регулятор не исключает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.