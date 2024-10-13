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В Москве построят и спроектируют 7 млн кв. м жилья по программе реновации

Ведомости

В Москве в ближайшие три года планируется построить и спроектировать 7 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По данным главы города, власти заложили 1,2 трлн руб. на реализацию программы в проекте бюджета на три года. В столице запланировано возведение объектов социальной инфраструктуры и благоустройство, добавил Собянин.

Кроме того, в Москве продлят программу «Мой район». Будут проведены работы по озеленению, обновлению освещения, дорог, остановок, подъездов к жилым домам и другие работы. Власти также продолжат реализацию программы комплексного развития территорий.

«Создадим инфраструктуру для развития столицы. С привлечением инвесторов будем строить современные кварталы и производства на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков и создавать новые рабочие места», – написал Собянин.

В Москве с начала года около 17 300 горожан получили новое жилье по программе реновации. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщил в июне министр правительства Москвы – руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 г. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Только за 2023 г. в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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