В Москве построят и спроектируют 7 млн кв. м жилья по программе реновации
В Москве в ближайшие три года планируется построить и спроектировать 7 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По данным главы города, власти заложили 1,2 трлн руб. на реализацию программы в проекте бюджета на три года. В столице запланировано возведение объектов социальной инфраструктуры и благоустройство, добавил Собянин.
Кроме того, в Москве продлят программу «Мой район». Будут проведены работы по озеленению, обновлению освещения, дорог, остановок, подъездов к жилым домам и другие работы. Власти также продолжат реализацию программы комплексного развития территорий.
«Создадим инфраструктуру для развития столицы. С привлечением инвесторов будем строить современные кварталы и производства на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков и создавать новые рабочие места», – написал Собянин.
В Москве с начала года около 17 300 горожан получили новое жилье по программе реновации. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщил в июне министр правительства Москвы – руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 г. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Только за 2023 г. в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 000 человек.