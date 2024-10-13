В Москве построят и спроектируют 7 млн кв. м жилья по программе реновации

В Москве с начала года около 17 300 горожан получили новое жилье по программе реновации. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщил в июне министр правительства Москвы – руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 г. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Только за 2023 г. в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 000 человек.