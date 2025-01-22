Отели Azimut появятся в Тель-Авиве и Иерусалиме
Сеть Azimut Hotels откроет отели в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Бродовский, пишет РБК.
Каждая гостиница будет рассчитана примерно на 120 номеров. В проекты в Израиле частично были инвестированы средства от реализации европейских активов. Первый отель может начать работу к середине 2025 г. при условии, что это позволит сделать геополитическая ситуация.
В октябре 2024 г. стало известно, что сеть Azimut Hotels уходит из Ростова и Углича. Власти Ярославской области выставили на продажу две 3-звездочные гостиницы: «Azimut Ростов Великий» (6194 кв. м) на 51 номер и «Azimut Углич» (7332 кв. м) на 47 номеров. Реализация этих активов проходила в рамках программы приватизации имущества администрации Ярославской области.
Azimut Hotels – одна из крупнейших гостиничных сетей в России. В нее входит более 70 отелей и санаториев более чем в 45 городах России. Номерной фонд составлял около 11 400 номеров. Владелец сети – бизнесмен Александр Клячин.