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Отели Azimut появятся в Тель-Авиве и Иерусалиме

Ведомости

Сеть Azimut Hotels откроет отели в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Бродовский, пишет РБК.

Каждая гостиница будет рассчитана примерно на 120 номеров. В проекты в Израиле частично были инвестированы средства от реализации европейских активов. Первый отель может начать работу к середине 2025 г. при условии, что это позволит сделать геополитическая ситуация.

В октябре 2024 г. стало известно, что сеть Azimut Hotels уходит из Ростова и Углича. Власти Ярославской области выставили на продажу две 3-звездочные гостиницы: «Azimut Ростов Великий» (6194 кв. м) на 51 номер и «Azimut Углич» (7332 кв. м) на 47 номеров. Реализация этих активов проходила в рамках программы приватизации имущества администрации Ярославской области.

Azimut Hotels – одна из крупнейших гостиничных сетей в России. В нее входит более 70 отелей и санаториев более чем в 45 городах России. Номерной фонд составлял около 11 400 номеров. Владелец сети – бизнесмен Александр Клячин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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