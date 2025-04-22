Хуснуллин увидел риски сокращения ввода жилья в 2027–2028 годах
Объем ввода жилья в России может сократиться в 2027–2028 гг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе форума «Малая родина – сила России». Его слова передает ТАСС.
Он прогнозирует, что в 2025 г. объем введенного жилья составит более 100 млн кв. м. Хуснуллин отметил, что по итогам I квартала уже было сдано 32 млн кв. м. Умножив это число на четыре, можно получить 120 млн кв. м жилья, которое было заложено в 2022–2023 гг. Но если в настоящее время не будут инициированы новые проекты, то в 2027–2028 гг. рынок может столкнуться с дефицитом в 30 млн кв. м, считает вице-премьер.
По его словам, основная цель в сфере жилищного строительства способствует повышению уровня экономики многих регионов. Сейчас необходимо решить проблемы ипотеки и предоставления земельных участков, подчеркнул вице-премьер.
В январе – марте в России было введено 7,3 млн кв. м многоквартирного жилья. Это на 17,2% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. Тогда девелоперы сдали 8,8 млн кв. м недвижимости. Более того, результат I квартала стал худшим за последние шесть лет: лишь в первые три месяца 2019 г. в стране ввели 7,1 млн кв. м многоквартирного жилья.