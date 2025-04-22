Хуснуллин увидел риски сокращения ввода жилья в 2027–2028 годах

Он прогнозирует, что в 2025 г. объем введенного жилья составит более 100 млн кв. м. Хуснуллин отметил, что по итогам I квартала уже было сдано 32 млн кв. м. Умножив это число на четыре, можно получить 120 млн кв. м жилья, которое было заложено в 2022–2023 гг. Но если в настоящее время не будут инициированы новые проекты, то в 2027–2028 гг. рынок может столкнуться с дефицитом в 30 млн кв. м, считает вице-премьер.