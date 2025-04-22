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Хуснуллин увидел риски сокращения ввода жилья в 2027–2028 годах

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Объем ввода жилья в России может сократиться в 2027–2028 гг. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе форума «Малая родина – сила России». Его слова передает ТАСС.

Он прогнозирует, что в 2025 г. объем введенного жилья составит более 100 млн кв. м. Хуснуллин отметил, что по итогам I квартала уже было сдано 32 млн кв. м. Умножив это число на четыре, можно получить 120 млн кв. м жилья, которое было заложено в 2022–2023 гг. Но если в настоящее время не будут инициированы новые проекты, то в 2027–2028 гг. рынок может столкнуться с дефицитом в 30 млн кв. м, считает вице-премьер.

По его словам, основная цель в сфере жилищного строительства способствует повышению уровня экономики многих регионов. Сейчас необходимо решить проблемы ипотеки и предоставления земельных участков, подчеркнул вице-премьер.

В январе – марте в России было введено 7,3 млн кв. м многоквартирного жилья. Это на 17,2% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. Тогда девелоперы сдали 8,8 млн кв. м недвижимости. Более того, результат I квартала стал худшим за последние шесть лет: лишь в первые три месяца 2019 г. в стране ввели 7,1 млн кв. м многоквартирного жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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