Ввод многоквартирных домов в России упал на 17%

Январь – март не самый репрезентативный период для оценки итогов ввода, говорит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Представитель девелопера «Брусника» также говорит, что результаты могут колебаться в зависимости от того, успели девелоперы сдать дома до 31 декабря или решили получить разрешение лишь в январе. Тем не менее существенное снижение ввода во многих регионах – лидерах по объемам жилищного строительства позволяет говорить об общей тенденции к сокращению показателей, считает генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько. Например, в Санкт-Петербурге он упал на 39,8% до 621 800 кв. м, в Приморском крае – на 69,5% до 63 100 кв. м, в Тюменской области – на 63,8% до 249 100 кв. м, в Свердловской – на 29,5% до 228 600 кв. м и проч. Руководитель Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) России Кирилл Холопик уверяет, что среди крупных регионов сильнее всего ввод сократился в Башкирии – на 90,6% (до 14 400 кв. м), Ленинградской области – на 75,4% (до 56 600 кв. м) и Самарской области – на 72,6% (до 48 400 кв. м). Хотя такая ситуация складывается не везде. Например, в Москве ввод, наоборот, вырос на 25% до 989 600 кв. м, а в Краснодарском крае – на 176% до 692 980 кв. м. В Карачаево-Черкесии, Калмыкии, на Сахалине и Алтае ввод упал на 100%, но, по словам Холопика, эти регионы имеют незначительный объем строительства в целом.