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/ Недвижимость

Ввод многоквартирных домов в России упал на 17%

Девелоперы затягивают сроки сдачи домов из-за плохих продаж
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В январе – марте 2025 г. в России было введено 7,3 млн кв. м многоквартирного жилья, по данным Росстата. Это, как указывает ведомство, на 17,2% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. Тогда девелоперы сдали 8,8 млн кв. м недвижимости. Более того, результат I квартала 2025 г. стал худшим за последние шесть лет: лишь в первые три месяца 2019 г. в стране ввели 7,1 млн кв. м многоквартирного жилья.

Январь – март не самый репрезентативный период для оценки итогов ввода, говорит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Представитель девелопера «Брусника» также говорит, что результаты могут колебаться в зависимости от того, успели девелоперы сдать дома до 31 декабря или решили получить разрешение лишь в январе. Тем не менее существенное снижение ввода во многих регионах – лидерах по объемам жилищного строительства позволяет говорить об общей тенденции к сокращению показателей, считает генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько. Например, в Санкт-Петербурге он упал на 39,8% до 621 800 кв. м, в Приморском крае – на 69,5% до 63 100 кв. м, в Тюменской области – на 63,8% до 249 100 кв. м, в Свердловской – на 29,5% до 228 600 кв. м и проч. Руководитель Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) России Кирилл Холопик уверяет, что среди крупных регионов сильнее всего ввод сократился в Башкирии – на 90,6% (до 14 400 кв. м), Ленинградской области – на 75,4% (до 56 600 кв. м) и Самарской области – на 72,6% (до 48 400 кв. м). Хотя такая ситуация складывается не везде. Например, в Москве ввод, наоборот, вырос на 25% до 989 600 кв. м, а в Краснодарском крае – на 176% до 692 980 кв. м. В Карачаево-Черкесии, Калмыкии, на Сахалине и Алтае ввод упал на 100%, но, по словам Холопика, эти регионы имеют незначительный объем строительства в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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