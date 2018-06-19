Владельцы дачной недвижимости: на чем можно со вкусом поспать?

Крупнейший магазин спальной продукции «O, matras!» представил подборку ортопедических аксессуаров специально для тех, кто задумывается над покупкой дачи или обустраивает загородную недвижимость, готовясь к летнему сезоны.

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По мнению специалистов «O, matras!», хороший матрас в спальне, будь-то комната в вилле внушительного размера или скромном дачном домике, является одним из первостепенных приоритетов жильцов. Вместе с тем, выбор товаров для сна в загородном доме накладывает определенные ограничения – матрас необходимо довезти до нужного места, часто достаточно удаленного, а также отвезти его обратно в конце сезона или подготовить к «зимовке». В некоторых случаях дачный матрас используется лишь периодически, хранится в не отапливаемом помещении – это тоже следует учитывать, отдавая предпочтение товарам преимущественно бюджетной и средней ценовых групп.

Как отметили в магазине, оптимальным выбором матраса для тех, кто покупает или уже купил дачу, должен стать не слишком большой двуспальный матрас. В магазине уверены, что для людей средней комплекции подойдут матрасы шириной не более 160 сантиметров, учитывающие вес спящих на них людей. Для не слишком больших дачных спален выбирать матрасы шириной 180-200 сантиметров – трата ценной площади.

Что касается конструкции дачных моделей, то в этом отношении наиболее удобными будут матрасы без пружин, которые доставляются скрученными в рулон. Такой матрас, при наличии соответствующего транспорта, можно проще перевозить из города в начале сезона и обратно, хранить в шкафу или на чердаке.

Матрасы с пружинным блоком Боннель – это доступная альтернатива для тех, кто планирует пользоваться спальным местом на даче периодически, и не собирается постоянно привозить и отвозить аксессуар. Учитывая его стоимость, даже если с матрасом что-то случится, его можно будет заменить безболезненно для бюджета.

В упомянутую подборку матрасов вошли модели преимущественно из искусственных и комбинированных наполнителей средней жесткости. Модели из искусственного латекса с кокосовым волокном, а также матрасы с ППУ повышенной плотности, с оглядкой на их ценник, становятся лучшим вариантом для «не городской спальни». Такой матрас не жалко оставить на даче на зиму, заменить более современной моделью через 1-2 года, даже вынести на лужайку. Вместе с тем спальный аксессуар отличается удовлетворительными ортопедическими качествами и позволяет качественно отдохнуть после насыщенного дачного дня.

Для выбора подходящего матраса в загородный дом посетите специализированный магазин «O, Matras!», где вы сможете купить матрас с доставкой в Москве https://omatras.ru/.

ИП Тимонин В.А.

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