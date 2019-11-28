Высший уровень: кто выбирает небоскребы для жизни в районе Сити
Высотное строительство находится в Москве на пике инженерной и конструкторской мысли: каждый небоскреб – это инновация, каждое движение вверх захватывает дух. В мегаполисах привыкли ассоциировать небоскребы с амбициозными одиночками из сериалов о жизни в Нью-Йорке, молодыми и активно делающими карьеру: собственно, таким образ делового центра «Москва-Сити» транслировался на протяжении долгих лет. Однако реальность интереснее экранных образов: кто на самом деле живет в небоскребах «Москва-Сити» - и рядом с ним.
Превосходство рациональности
Жизнь в деловом центре «Москва-Сити» для части его резидентов мечта и цель, а для некоторых необходимость. Здесь располагаются представительства крупнейших мировых компаний, это место любимо особыми жителями небоскребов – skyminded people*. Такие люди мыслят иначе, а уровень собственного успеха измеряют не только достижениями, но и впечатлениями. Достигать целей и воплощать задуманное им помогает энергия небоскреба, вечный двигатель мыслей и действий. Вид из апартаментов на высоте каждое утро придает всему происходящему смысл. Skyminded people* всего добились сами, а их жизнь настолько привлекательна, что вызывает желание примерить на себя: по статистике Capital Group в большинстве случаев апартаменты в башне ОКО покупают друзья и коллеги резидентов небоскреба.
При этом важно, что жизнь в «Москва-Сити», в эпицентре деловой активности, предоставляла возможность для настоящего отдыха в собственном доме. В ОКО предусмотрено полное разделение потоков: разделение башен на жилую и офисную, а также правильная навигация, позволяют развести тех, кто работает в башне, и жителей. Жителям ОКО не придется покидать небоскреб ради повседневных дел: в кристалле-основании башни предусмотрели фитнес и термальную зону, SPA, бассейн, зал для мероприятий, уютное кафе и популярное караоке – то есть все не только для будней, но и праздников. А на верхних уровнях небоскреба – исключительные виды на Москву со смотровой площадки и из ресторана, входящего в мировые рейтинги – Ruski. На 85 этаже skyminded people* находят энергию дня в занятиях йогой. Особенное достоинство ОКО – просторный собственный внутренний двор: именно здесь получаются лучшие Инстаграм-фото на газоне с фоном в виде амбициозных башен.
Создатели башни понимают, как важно для skyminded people* не ждать, а получать все и сразу, здесь и сейчас. Поэтому все апартаменты в ОКО предлагаются с полностью готовой отделкой – никаких хлопот с ремонтом, в том числе и у соседей. Из рациональных финансовых инструментов покупателям готовых апартаментов в башне доступны как рассрочка от застройщика, так и ипотека: а получить ключи и начать жизнь именно в том ритме, который так подходит, можно сразу после заключения договора.
Да, планка небоскреба ОКО высока – но достижима для его резидентов.
Небоскребы. Парк. Река. Семья
Всего в сотне метров от «Москва-Сити» жизнь и город берут совершенно другой темп. На Пресненскую набережную выходят окна деловых небоскребов, обитатели которых с легкой завистью смотрят на прогуливающихся у воды жителей района. Если пройти еще немного, открываются виды на самый большой парк района – «Красная Пресня», со старинной системой прудов и тенистыми аллеями для прогулок. Прямо на входе в парк строится еще один знаковый высотный проект для ценящих ощущение полета – но уже поймавших свое счастье в большом городе.
Премиальный комплекс жилых небоскребов с квартирами Capital Towers на набережной Москвы-реки рядом с парком «Красная Пресня» и всего в 500 метрах от Москва-Сити - принципиально новое и прогрессивное воплощение комфорта для семейной жизни. Это еще один знаковый высотный проект от компании Capital Group – автора концептуальных элитных домов в Москве. Три башни River, Park и City с квартирами, окна которых выходят на несколько сторон света. Внутри комплекса будет создан свой собственный частный парк с новым инженерным решением – воздушной галереей-мостом, по которому можно будет попасть в футуристичные лобби башен. 30 «зеленых» квадратных метров на каждую квартиру в проекте – для прогулок, спорта, отдыха и, конечно, для самых маленьких жителей Capital Towers.
Эти небоскребы полностью продуманы именно для семейной жизни и выбирают их не только для себя, но и для подрастающего поколения. Внутри башен созданы общественные пространства как отдельный «город» внутри: детский досуговый центр, фитнес и SPA, рестораны и торговая галерея. Летом в частном парке проекта на площади 1 га будут заниматься спортом, зимой – учить малышей кататься на катке. Престижная инфраструктура района создана для семейной жизни: 9 школ и детских садов расположены в радиусе 2 км от комплекса.
Особенный статус башен подчеркивает архитектура от Сергея Скуратова: применив новаторский подход, создатели проекта уменьшили ширину башен до 21 метра, сделав небоскребы на набережной самыми изящными в городе.
Первые и пока единственные небоскребы с квартирами рядом с «Москва-Сити» предоставляют будущим жителям возможность выбрать отделку от итальянского дизайнера Antonio Citterio или создать собственный дизайн-проект квартиры – такой, в котором будет комфортно всей семье. Помимо продуманных планировочных решений, впечатляют и виды: 75% квартир выходят окнами на две стороны и абсолютно из каждой открывается обзор знаковых достопримечательностей столицы. То есть самая высокая прописка в Москве – это не только удобно, но еще и красиво.
Такой разный Сити и разные стили жизни, но форма – идеальный небоскреб: не просто стремящийся ввысь, а создавший все необходимое для того, чтобы каждый день соответствовал тем представлениям о жизни, которые вы выбрали для себя.
*Люди высокого полета