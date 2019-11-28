Высший уровень: кто выбирает небоскребы для жизни в районе Сити

При этом важно, что жизнь в «Москва-Сити», в эпицентре деловой активности, предоставляла возможность для настоящего отдыха в собственном доме. В ОКО предусмотрено полное разделение потоков: разделение башен на жилую и офисную, а также правильная навигация, позволяют развести тех, кто работает в башне, и жителей. Жителям ОКО не придется покидать небоскреб ради повседневных дел: в кристалле-основании башни предусмотрели фитнес и термальную зону, SPA, бассейн, зал для мероприятий, уютное кафе и популярное караоке – то есть все не только для будней, но и праздников. А на верхних уровнях небоскреба – исключительные виды на Москву со смотровой площадки и из ресторана, входящего в мировые рейтинги – Ruski. На 85 этаже skyminded people* находят энергию дня в занятиях йогой. Особенное достоинство ОКО – просторный собственный внутренний двор: именно здесь получаются лучшие Инстаграм-фото на газоне с фоном в виде амбициозных башен.