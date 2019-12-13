Сеть супермаркетов «Планета24»: развитие и перспективы

Компания ставит перед собой задачу освоения новых возможностей, а именно – управление торговыми центрами. Предстоит работа с пятью объектами. 2 мая нынешнего года компания вышла на заключительный этап запланированных мероприятий. К концу первого квартала 2020 года будет приобретен первый из торговых объектов. В перспективе – освоение новых регионов, а именно Московской области. В течение 5 лет запланировано открытие еще 23 торговых точек.