Сеть супермаркетов «Планета24»: развитие и перспективы
Продуктовый холдинг расширяет свою деятельность
«Планета24» – московская сеть супермаркетов по принципу «магазин у дома» – была создана в 2017 году бизнесменом Николаем Терентьевым.
Сегодня в сеть входит два супермаркета на юге и востоке Москвы. Сама компания насчитывает более 50 сотрудников.
Несмотря на высокую конкуренцию среди торговых представителей, сеть супермаркетов «Планета24» уверенно врывается в продуктовый рынок, имеет положительную динамику развития и занимает свое место в этой нише.
Этапы развития
Компания ставит перед собой задачу освоения новых возможностей, а именно – управление торговыми центрами. Предстоит работа с пятью объектами. 2 мая нынешнего года компания вышла на заключительный этап запланированных мероприятий. К концу первого квартала 2020 года будет приобретен первый из торговых объектов. В перспективе – освоение новых регионов, а именно Московской области. В течение 5 лет запланировано открытие еще 23 торговых точек.
Перспективы на будущее
Положительная динамика развития и выполнение сроков ввода новых торговых площадей говорит о серьезных намерениях руководства добиться желаемого результата. Это делает компанию весьма привлекательной с точки зрения инвестирования.
Проект продолжит развиваться вплоть до 2025 года. С учетом всей совокупности факторов, которым подвержен современный экономический рынок, показатель рентабельности составляет 18,07%.
О составляющих успеха
Помимо грамотно разработанного стратегического плана развития, успех компании обеспечивается еще рядом факторов:
· удачное территориальное расположение магазинов сети «Планета24». Руководство тщательно выбирает места для торговых площадей, они располагаются в спальных районах с шаговой доступностью;
· клиентоориентированность – ответственное отношение к подбору персонала;
· сбалансированная и дифференцированная ассортиментная и ценовая политика способна удовлетворить потребности большинства покупателей. Торговая сеть «Планета24» предлагает своим покупателям более 6000 видов товаров с различным ценовым диапазоном. Сотрудничество с проверенными крупными поставщиками продукции, такими как «Мираторг», «Микоян», Coca Cola, а также с сертифицированными локальными компаниями позволяет предлагать качественные и уникальные продукты;
· собственная пекарня ежедневно производит 60 видов хлеба и различные хлебобулочные изделия;
· в каждом магазине есть отдел кулинарии. Ежедневно квалифицированные повара готовят домашние блюда из экологически чистых продуктов. Традиционные рецепты, качественные ингредиенты, натуральные приправы. Исключаются любые химические добавки и полуфабрикаты;
· в компании особое внимание уделяют санитарным нормам и правилам хранения продукции. Следят за сроками годности, вовремя убирая с полок непригодный товар.