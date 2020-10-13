Федеральные COVID-центры получили VR&AR-очки для дистанционных консультаций

«На практике мы очень часто сталкиваемся со сложными ситуациями, когда, например, ведущий хирург во время операции не может физически находиться у операционного стола, — рассказывает Илья Колышев, руководитель Центра новых хирургических технологий ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России. — Иногда ему нужно присутствовать на нескольких операциях одновременно. Это устройство решает такие проблемы. Специалисты из операционной транслируют картинку удаленному эксперту, он понимает, на каком этапе находится процедура, может давать подсказки и координировать. Кроме того, не во всех операционных есть возможность просмотра каких-то интерактивных медицинских материалов, компьютерных снимков. Тогда эта информация поступает врачу от ассистентов прямо на экран очков. С помощью видеофиксации можно позднее анализировать все действия, разбирать сложные моменты».