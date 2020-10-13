Федеральные COVID-центры получили VR&AR-очки для дистанционных консультаций
В трех федеральных клинических центрах в Москве начали использовать телемедицинскую VR&AR-систему «ЛАНМЕД» на основе умных очков, созданных компанией «ЛАНИТ-Интеграция», и сетевой инфраструктуры Cisco. Решение позволяет врачам участвовать в осмотрах пациентов с COVID-19 удаленно и сократить число медицинских работников, присутствующих в так называемых «красных зонах» лечебных учреждений — то есть отделениях, где проходят лечение инфекционные больные.
Решение «ЛАНМЕД» и необходимую для его бесперебойной работы сетевую инфраструктуру Cisco бесплатно получили три федеральные клиники: Биофизический медицинский центр им. А. И. Бурназяна, Федеральный центр мозга и нейротехнологий и Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России. Во время пандемии эти учреждения были перепрофилированы в COVID-центры. Новую технологию медучреждения планируют использовать не только в «красных зонах». Решение может быть особенно востребовано в хирургии, анестезиологии, при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи.
Система включает умные очки с компактным экраном, микрофоном, наушниками, видеокамерой, беспроводной передачей данных и голосовым управлением. Надев очки, специалист на месте проводит осмотр. Другие врачи (до 10 человек) могут подключиться к трансляции с ноутбука или смартфона, следить за процессом оказания медицинской помощи и в режиме реального времени консультировать коллегу, проводящего личный осмотр пациента. Сообщения, документы, изображения, присланные коллегами, наблюдающими за трансляцией, выводятся прямо на экран очков. Кроме того, программное обеспечение очков включает полезные встроенные функции, например «чек-лист»: перед глазами медицинского работника всплывают подсказки, которые нужны ему для выполнения и учета пошаговых процедур.
«В рамках проекта, помимо умных очков, московские COVID-центры, также на безвозмездной основе, получили и решения Cisco, позволившие развернуть современную беспроводную сеть, необходимую для функционирования системы “ЛАНМЕД”, — комментирует Дмитрий Шустер, директор по цифровым архитектурам Cisco в России. — Для решений в области VR и AR качественная беспроводная связь особенно важна, ведь она является основой их работы. Представьте себе гоночный автомобиль на проселочной дороге: он даже близко не покажет всех своих преимуществ. Ему нужен автобан или гоночный трек. И беспроводная сеть Cisco для VR- и AR-решений является именно такой высокоскоростной трассой, на которой можно добиваться максимальной производительности и устанавливать рекорды».
Участие Cisco в проекте, как поясняет менеджер по работе с клиентами компании Яна Лобанова, — часть глобальной инициативы Country Digital Acceleration, действующей в 37 странах, в рамках которой Cisco ускоряет национальные программы цифровой трансформации, создает новые рабочие места и содействует экономическому росту за счет внедрения инноваций. При этом, по словам Дмитрия Шустера, это далеко не первый пример безвозмездной помощи Cisco российским организациям в период пандемии. С начала марта компания начала предлагать в России бесплатные лицензии на платформу для удаленной работы Cisco Webex, и этим предложением воспользовались сотни организаций, наладивших таким образом «удаленку». Что касается медицинских учреждений, то в течение пандемии Cisco бесплатно оснастила несколько десятков больниц по всей России сетевым оборудованием: маршрутизаторами, коммутаторами и точками доступа. В этой акции приняли участие, например, учреждения системы здравоохранения из Башкирии, Тюменской области, ведомственные больницы.
«На практике мы очень часто сталкиваемся со сложными ситуациями, когда, например, ведущий хирург во время операции не может физически находиться у операционного стола, — рассказывает Илья Колышев, руководитель Центра новых хирургических технологий ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России. — Иногда ему нужно присутствовать на нескольких операциях одновременно. Это устройство решает такие проблемы. Специалисты из операционной транслируют картинку удаленному эксперту, он понимает, на каком этапе находится процедура, может давать подсказки и координировать. Кроме того, не во всех операционных есть возможность просмотра каких-то интерактивных медицинских материалов, компьютерных снимков. Тогда эта информация поступает врачу от ассистентов прямо на экран очков. С помощью видеофиксации можно позднее анализировать все действия, разбирать сложные моменты».
Как отмечает Илья Колышев, новое решение позволяет не только защитить медперсонал от рисков инфицирования, но и сэкономить бюджет лечебного учреждения: оснащение умной операционной, если камеры и дисплеи встроены непосредственно в медицинское оборудование, стоит дорого. Кроме того, специализированная техника достаточно сложна в использовании и требует углубленного обучения персонала. По сравнению с ней решение с очками дешевле, проще в использовании и обслуживании и позволяет решать те же задачи телемедицины без капитальных вложений.
«Пандемия ярко продемонстрировала важность надежной удаленной связи во всех индустриях. Однако сфера здравоохранения — это область, в которой необходимость эффективного удаленного взаимодействия особенно острая, — говорит Дмитрий Шустер, директор по цифровым архитектурам, Cisco Россия. — Реализованный проект служит яркой иллюстрацией того, что миссия инновационных технологий заключается не только в том, чтобы делать жизнь людей комфортнее, а бизнесы — эффективнее. Очень часто ИТ оказывают огромное влияние на такие социально важные сферы, как образование и здравоохранение. Мы гордимся, что вместе с партнерами смогли принять участие в этом важнейшем проекте».