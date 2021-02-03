Александр Пумпянский: «Главное — действовать вовремя и прицельно»

Мы далеко не новички. Мы давно и успешно инвестируем в различные сектора экономики и накопили значительную экспертизу. Еще до пандемии стало очевидно, что традиционный банковский бизнес обеспечивает низкие доходности как для клиентов, так и для самих банков. В то время как другие банки, диверсифицируя бизнес, развиваются в нефинансовые маркетплейсы и экосистемы, мы решили акцентироваться на тех точках роста, где мы сильны, и которые имеют большие перспективы, а это — рынок инвестиций. Из-за снижения процентных ставок по вкладам происходит сдвиг в структуре сбережений физических лиц от депозитов к инвестициям. В поисках доходности люди все чаще смотрят в сторону фондового рынка, и эта тенденция продолжится в ближайшие годы. Сегодня средний ежемесячный приток частных инвесторов на Московскую биржу свыше 480 тысяч человек.