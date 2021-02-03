Александр Пумпянский: «Главное — действовать вовремя и прицельно»
Банковская группа СКБ-банка объявила о создании международного инвестиционного блока. О том, почему такое решение акционеры приняли именно сейчас, почему в новое подразделение пригласили топ-менеджеров из БКС и за счет чего хотят конкурировать на новом для себя рынке, рассказал Александр Пумпянский, председатель совета директоров СКБ-банка.
2020 год был не самым простым для всех сфер экономики, не исключая финансовую. Вы учли риски запуска такого амбициозного проекта в нынешних условиях или просто хотите поймать момент и попробовать выйти туда, где многие видят точку роста?
Конечно, мы просчитали все риски до того, как зайти в эту нишу, и знаем, куда и зачем идем. У нас большой и разносторонний бизнес, сил и ресурсов нам точно хватит. Банковская группа СКБ-банка – это часть финансово-промышленного холдинга, куда входят предприятия Группы Синара и Трубной металлургической компании (ТМК).
У нас сильная производственная составляющая реального сектора экономики, что дает нам дополнительное преимущество. В периметре бизнеса представлены различные отраслевые направления: машиностроение, девелопмент, металлургия и металлоснабжение, энергобизнес, туризм, агробизнес. Такая диверсификация способствует снижению многих рисков. Наша продукция присутствует почти во всех сферах жизни: к примеру, знаменитые «Ласточки», которые с комфортом доставляют людей в нужные им города, тепловозы и электровозы, составляющие основу железнодорожных перевозок, строительные объекты по всей стране, курорты Северного Кавказа, треть мирового выпуска стальных труб для нефтегазовой отрасли, производство качественной сельхозпродукции и продуктов питания и многое другое. И мы выбрали тот самый момент, когда стоит войти в новый бизнес с понятной перспективой для себя.
Звучит оптимистично, но пандемия подкосила даже крупный бизнес. Неужели на финансовом бизнесе группы это никак не отразилось, и у вас такой запас прочности для новых вложений?
Как вы знаете, для одних кризис – это крах, для других – возможность. Главное – действовать вовремя и прицельно. В прошлом году мы вовремя начали процесс трансформации банковского бизнеса: помимо объединения и оптимизации сети Газэнергобанка и СКБ-банка мы сосредоточились на развитии дистанционных каналов продаж. Дело в том, что, без ложной скромности, у нас действительно одна из лучших на рынке IT-команд на базе СКБ-банка, и к реальной цифровизации мы были готовы, возможно, больше, чем многие другие игроки с точки зрения технологий и возможностей дистанционного обслуживания наших клиентов как в корпоративном, так и в розничном бизнесе.
Сегодня есть все предпосылки для масштабирования финансового блока в периметре Группы Синара и ТМК с акцентом на развитие всех направлений инвестиционного бизнеса. Вполне логично, что это будет происходить на базе СКБ-банка, а также ряда западных активов.
Как это соотносится со стратегией развития всей группы?
Мы как акционеры всегда ищем перспективные направления для развития. Создание инвестиционного блока, как я уже сказал, – это закономерное развитие финансового бизнеса группы. Новый дивизион обеспечит потребности в инвестиционных инструментах не только клиентов, но и предприятий, входящих в Группу. Мы будем использовать весь накопленный технологический опыт СКБ-банка для собственной глобализации, расширяя каналы доставки банковских и инвестиционных технологий по всей клиентской базе, а она у нас обширна.
Почему выбрано именно инвестиционное направление? Все же это сложный и высокорисковый бизнес для новичков, пусть и с ресурсами и с большой базой клиентов.
Мы далеко не новички. Мы давно и успешно инвестируем в различные сектора экономики и накопили значительную экспертизу. Еще до пандемии стало очевидно, что традиционный банковский бизнес обеспечивает низкие доходности как для клиентов, так и для самих банков. В то время как другие банки, диверсифицируя бизнес, развиваются в нефинансовые маркетплейсы и экосистемы, мы решили акцентироваться на тех точках роста, где мы сильны, и которые имеют большие перспективы, а это — рынок инвестиций. Из-за снижения процентных ставок по вкладам происходит сдвиг в структуре сбережений физических лиц от депозитов к инвестициям. В поисках доходности люди все чаще смотрят в сторону фондового рынка, и эта тенденция продолжится в ближайшие годы. Сегодня средний ежемесячный приток частных инвесторов на Московскую биржу свыше 480 тысяч человек.
И какой потенциал вы видите на рынке инвестиционных услуг? Ваши прогнозы.
Потенциал огромен! Считайте сами: на сегодня в России 18 млн держателей банковских вкладов, которые хранят в банках 28 трлн рублей. При этом число частных инвесторов – всего 2,4 млн человек, объем инвестиций в ценные бумаги – 5 трлн рублей. Низкие процентные ставки – надолго, и поэтому мы оцениваем количество потенциальных инвесторов в 13-14 млн человек, а ожидаемый в ближайшие годы объем новых денег на фондовом рынке – 6-10 трлн рублей.
Не перенасыщен ли рынок брокерскими и управляющими компаниями? Да и все крупные банки уже раньше вас пошли в эту историю.
Ниша независимых финансовых групп сегодня далека от насыщения качественными услугами, особенно в сферах управления благосостоянием, инвестиционно-банковских и брокерских услуг. Население России с доходом более 50 тысяч рублей в месяц составляет около 15 млн человек, а заинтересованных в инвестициях (по оценкам Mail.ru) – около 20 млн человек. Рынок нуждается в инвестиционных банках с высокой скоростью принятия решений и более гибким подходом к потребностям клиента. Создание нового дивизиона закроет потребности в новых уникальных инвестиционных инструментах, которые востребованы, как никогда раньше.
Поддерживается ли такой переход в сторону фондового рынка государством?
Конечно! Мы видим конкретные действия Банка России и Правительства по реальной имплементации многих фундаментальных шагов, определенных в программе построения МФЦ: налоговые послабления, инвестиционные счета, отмена налогов на купонный доход, приравнивание облигаций к депозитам и т. д. Банк России объявил о целевой «бондизации рынка» и о необходимости создания сильных рынков капитала в РФ. Очевидно, что регулятор хочет развивать фондовый рынок, а для этого нужны профессиональные брокеры и управляющие. Должна появиться здоровая конкуренция. Мы, со своей стороны, готовимся давать сильную экспертизу по инвестициям в рынок, где есть выбор.
Вы делаете ставку на инвесторов, которым интересен только российский фондовый рынок?
При всем своем потенциале российский рынок не может обеспечить необходимую диверсификацию, и это ведет к росту спроса на западные рынки. Именно сегодня все более важное значение имеет доступ клиентов к международным инструментам и площадкам, и мы готовы его дать. У нас много интересных решений. К примеру, мы готовы предоставить возможности диверсификации на американском рынке акций и положительные доходности развивающихся рынков.
Это касается только частных или и корпоративных клиентов тоже?
Конечно не только частных. Рынок российских эмитентов стал локальным (делистинг с западных бирж и рост выпуска долга внутри страны из-за угрозы санкций). Все больше средних компаний будет финансироваться через рынки капитала. Происходящая деофшоризация и изменения в налоговом законодательстве приводят капитал в страну, и часть его придет на рынок. Мы четко видим этот тренд и понимаем уникальные возможности развития сегмента именно среднего бизнеса, рыночные инструменты для которого сегодня на рынке представлены крайне слабо.
Аккредитация российских рейтинговых агентств, так называемая «рейтинговая реформа», прозрачная для инвесторов шкала кредитного качества эмитентов, привела к взлету объемов размещений компаний второго и третьего эшелонов. Сегодня прямой доступ компаний среднего бизнеса к накоплениям физических лиц через выпуск облигаций – это самое важное достижение! Компании получают на конкурентном рынке возможности финансирования инвестиционных программ развития.
Какие потребности частных клиентов будет закрывать новый дивизион, в чем его уникальность для клиента?
Потребности и запросы клиентов становятся сложнее, требуется более глубокая экспертиза, которую мы готовы предоставлять. На основе создаваемого инвестбанка с сильнейшей экспертизой мы хотим дать клиентам уникальный набор инвестиционных и брокерских продуктов, лучший на российском рынке. Прежде всего, это услуги доверительного управления: брокерское обслуживание (рынок РФ и международные рынки), управление активами, аналитика и консультирование. Также мы предложим качественные структурированные продукты и решения, которые будут прозрачны и понятны клиентам, в строгом соответствии со всеми требованиями регулятора. Кроме того, мы планируем предлагать кастомизированные продукты и высокотехнологичный сервис под запросы наших потенциальных клиентов. Я верю, что инвестбанк с подобной экспертизой станет лучшей фабрикой готовых решений.
Насколько перспективным вы видите корпоративный сегмент?
Мы видим большой потенциал в работе с сегментом средних компаний. Сегодня в России не существует сильных инвестиционных банков для них. Большие банки работают с компаниями максимальной капитализации, а банки поменьше не имеют достаточной экспертизы. При этом мы отмечаем, что у средних компаний растет потребность в организации выпуска облигаций, структурном финансировании. Мы эти потребности готовы закрывать. Корпоративным клиентам, в том числе и структурам Группы Синара-ТМК, мы будем предоставлять услуги корпоративно-инвестиционного банка, в частности: кредитование юридических лиц, структурное финансирование, организацию и выпуск облигаций, консультирование и аналитику, поддержку сделок слияния-поглощения, прайм-брокеридж.
Только ли российские эмитенты и инвесторы вас интересуют?
Конечно же нет. Помимо обслуживания российских клиентов для их выхода на международные рынки, мы также сосредоточимся на работе на глобальном уровне и будем предоставлять услуги для западных клиентов, желающих выйти на рынки России, СНГ.
Откуда будете брать компетенции и экспертизу?
К идее организации собственного инвестиционного блока мы идем достаточно давно и планомерно. Накоплен серьезный багаж собственных решений и опыта. К сегодняшнему дню мы также сформировали четкое понимание того, какие компетенции нам необходимы дополнительно, и какую именно команду нужно собрать. У нас интересный проект с огромным потенциалом роста, поэтому, к нам приходят самые профессиональные игроки с топовых позиций из разных компаний, имеющие огромный опыт развития всего спектра инвестиционных инструментов в частных и государственных структурах, а также опыт работы на российском фондовом рынке и международных инвестиционных площадках. Со многими из них мы работаем очень давно.
Кто же эти золотые головы в прямом и переносном смысле, на которые вы так рассчитываете?
Как я уже говорил, основной состав топ-менеджмента уже сформирован: Роман Лохов возглавит инвестиционный бизнес нового дивизиона; Константин Хлызов будет курировать развитие инвестиционного блока на стороне Банковской группы СКБ-банка; Юрий Минцев и Андрей Алетдинов будут отвечать за развитие блока «Управление благосостоянием». К нам также выходят лидеры других направлений, вскоре вы узнаете весь состав этой профессиональной международной команды. Многие фамилии хорошо известны рынку.
Каковы ваши планы с такой амбициозной командой?
Планы действительно амбициозные. Мы создаем сильный финансовый бренд, и к 2025 году финансовая группа СКБ-банка должна четко ассоциироваться с профессиональным управлением благосостоянием. Мы постараемся занять существенную долю рынка и привлечь новые активы под управление из нашего целевого сегмента частных квалифицированных инвесторов.
Также мы планируем стать ведущим корпоративным инвестбанком для средних компаний, где ожидаем продолжения роста потребности в организации выпуска облигаций и структурном финансировании как альтернативы кредиту. Рынок безусловно растущий. При тех цифрах, которые мы видим, потенциал огромен.
Все больше появляется квалифицированных инвесторов, и потребность в экспертизе с каждым днем всё выше. Мы будем стремиться дать рынку лучшую экспертизу на базе вновь создаваемого инвестиционного банка и команды опытных профессионалов инвестиционного бизнеса.
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