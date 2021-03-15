Как пандемия изменила российские аэропорты

В московском аэропорту Домодедово эта услуга называется Fast Track PLUS (ANTIVIRUS): она предназначена для внутренних рейсов. Стоимость услуги при заказе через Агент.ру составляет 5 400 рублей с каждого пассажира, а если вы путешествуете с семьей, то детям до двух лет она предоставляется бесплатно. Вас встретят прямо у входа в аэропорт, обеспечат всеми необходимыми средствами защиты, сопроводят в рамках всех стандартных процедур перед рейсом и проводят для ожидания в бизнес-зал. Сервисы в бизнес-зале уже включены в стоимость: среди них доступ к бесплатному Wi-Fi, еда и напитки, игровая комната для детей и другие приятные бонусы. Более того, доставка на борт рейса, если самолет припаркован не у рукава, происходит на индивидуальном транспорте.