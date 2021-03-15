Как пандемия изменила российские аэропорты
В прошлом году рынок авиаперевозок столкнулся с серьезным кризисом: из-за ограничений, связанных с пандемией, пассажиропоток резко упал. Адаптироваться к новым условиям пришлось не только авиакомпаниям, но и аэропортам. Благодаря этому развитие получили новые модели услуг, например сервисы быстрой посадки (Fast Track).
В 2020 году интенсивность полетов в России снизилась всего на 29 %. В силу огромной территории страны и количества внутренних маршрутов российские авиаперевозчики пострадали меньше, чем авиакомпании других стран. Тем не менее ситуация серьезно сказалась на бизнесе всех игроков этой отрасли.
В январе 2021 года пассажиропоток по-прежнему составлял менее 62 % от уровня января 2020-го, причем в сфере международных перевозок показатель составил всего 10,5 % от докризисного уровня. Количество командировок, на которые приходится большая доля внутреннего пассажиропотока, тоже снизилось в прошлом году почти на треть. В результате трафик в российских аэропортах сократился на 41,4 % — до 129,6 млн против почти 221 млн пассажиров год назад.
Как аэропорты адаптировались к новым условиям
Помимо падения трафика, аэропортам пришлось подстраиваться под внушительный список рекомендаций, выработанных Росавиацией и Роспотребнадзором. Среди них, например, необходимость соблюдать социальную дистанцию между пассажирами при посадке и высадке, контролировать повсеместное ношение гигиенических масок и измерение температуры. Быстро перестроиться удавалось не всегда: самым «узким местом» оказался отрезок пути пассажиров от терминала до самолета: перронные автобусы не предназначены для соблюдения социальной дистанции. Да и на регистрации, контроле и посадке, по свидетельствам пассажиров, периодически скапливались очереди, которые ставили под угрозу все противоэпидемические меры.
Аэропорты не бездействовали и постоянно искали пути решения новых задач: из-за необходимости бесконтактного взаимодействия выросло использование QR-кодов, появились специализированные приложения. В феврале крупнейшие авиахабы Шереметьево и Домодедово начали внедрять системы биометрии, которые позволят сделать все предполетные процедуры полностью автоматическими, однако пока технологии только тестируются, а к 2023 году заработают только в 6 % российских аэропортов.
Быстрая посадка против вируса
Уже сейчас на рынке есть сервисы, которые помогают решить вопрос с соблюдением всех мер безопасности и вернуть пассажирам комфорт от путешествий: это уже привычные нам услуги быстрой/приоритетной посадки (Fast Track). Но если раньше быструю посадку в качестве дополнительной опции продавали в основном лоукостеры, то сегодня такие сервисы перезагружаются до премиального уровня и переориентируются на бизнес-пассажиров. Сервис Fast Track ANTICOVID от Агент.ру включает ускоренное прохождение всех предполетных формальностей: количество контактов с другими пассажирами при этом минимально, а использование бизнес-залов делает ожидание рейса более приятным и, главное, позволяет избежать очередей и скоплений людей.
В московском аэропорту Домодедово эта услуга называется Fast Track PLUS (ANTIVIRUS): она предназначена для внутренних рейсов. Стоимость услуги при заказе через Агент.ру составляет 5 400 рублей с каждого пассажира, а если вы путешествуете с семьей, то детям до двух лет она предоставляется бесплатно. Вас встретят прямо у входа в аэропорт, обеспечат всеми необходимыми средствами защиты, сопроводят в рамках всех стандартных процедур перед рейсом и проводят для ожидания в бизнес-зал. Сервисы в бизнес-зале уже включены в стоимость: среди них доступ к бесплатному Wi-Fi, еда и напитки, игровая комната для детей и другие приятные бонусы. Более того, доставка на борт рейса, если самолет припаркован не у рукава, происходит на индивидуальном транспорте.
Однако бывают ситуации, когда поездка требует максимальной приватности и «бесшовности» всех сервисов в аэропорту от момента выхода на парковку из автомобиля до посадки в самолет. Для этого пассажирам в Домодедово доступны услуги VIP-зала в здании терминала аэропорта.
Еще при путешествии из Домодедово пассажирам доступен VIP-зал Центра деловой авиации.
Зал ЦДА расположен на отдельной благоустроенной территории вдали от основных корпусов аэропорта. Здесь действуют усиленные меры безопасности. Комфорт и приватность пассажиров обеспечивают возможности парковки прямо у дверей терминала, а при необходимости можно оставить свой автомобиль на охраняемой парковке на весь срок путешествия (первые сутки – бесплатно).
Важный момент: все необходимые предполетные формальности можно пройти прямо внутри терминала, дополнительно перемещаться по аэропорту не нужно. Вылетая из ЦДА, пассажиры могут заранее заказать питание в ресторане GEO.GRAPHIA. Более того, на борт пассажиров доставляет спецтранспорт. И так же происходит встреча с рейса. Пассажиров VIP-зала привозят на борт последними, это делает ожидание взлета более кратковременным и комфортным. Стоимость услуги для взрослого пассажира через сайт Агент.ру составляет 35 тыс. рублей для международных авиаперелетови 32 тыс. рублей для внутренних. Дети до двух лет обслуживаются бесплатно, для детей от двух до 12 лет стоимость составляет 50 % от взрослого тарифа.
VIP-залы теперь в Сочи и Симферополе
В аэропорту Сочи также открыта быстрая посадка, причем в южном аэропорту она доступна не только на внутренних, но и на внешних рейсах. Стоимость сервиса составляет 5 800 рублей с пассажира. Как и в Домодедово, в Сочи доступно позднее прибытие в аэропорт: это возможно благодаря тому, что все предполетные процедуры проходят в ускоренном режиме.
«Следуя трендам времени, мы активно внедряем сервисы, которые направлены на снижение контактов пассажиров в аэропортах группы, – говорит Алексей Старостин, генеральный директор компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Сочи, Краснодара и других городов. – Это в первую очередь сервис самостоятельной регистрации и сдачи багажа, система электронных посадочных талонов».
Пассажиры нового аэропорта в Симферополе могут также воспользоваться услугой доступа в VIP-зал при путешествии любым классом: ее стоимость составляет 18 тыс. рублей (для детей от 2 до 12 лет предусмотрена скидка 50 %). Пассажиры здесь самостоятельно следуют в VIP-зал, где их встречает агент, помогает пройти регистрацию на рейс и оформить багаж. После прохождения формальностей можно с комфортом ожидать посадки на рейс. Особое удобство в отдельной VIP-парковке, упаковке двух мест багажа и доставке к самолету и от него на транспорте премиум-класса.
Как получить доступ к Fast Track и VIP-залам
Услуги быстрой посадки в сочетании с доступом в бизнес-залы сделают комфортной как семейную, так и деловую поездку. Особенно актуальны они для тех компаний, которые заботятся о своих сотрудниках, но при этом имеют ограничения на покупку дорогостоящих билетов в бизнес-класс. С Fast Track ANTICOVID, даже приобретая билет эконом-класса, пассажиры могут получить сервис, не уступающий обслуживанию в классах выше.
Заказать услуги Fast Track в Домодедово и Сочи можно с помощью онлайн и бизнес-travel агентства «Агент.ру», занимающегося организацией отдыха и командировок. Это можно сделать как на сайте агентства в разделе «Услуги», так и через круглосуточный контакт-центр «Агент.ру». Кроме того, «Агент.ру» первым в России запустил чат-бот через официальный аккаунт в WhatsApp для продажи услуг аэропортов — VIP- и бизнес-залов и fast track, так что заказ услуги доступен и через популярный мессенджер.
«Сервисы, направленные на увеличение социального дистанцирования, сейчас очень актуальны, и наша задача донести до пассажиров их значимость и обеспечить удобство, – говорит генеральный директор «Агент.ру» Роман Суринов. – Наша компания активно продвигает эти услуги как среди частных путешественников, так и корпоративных клиентов.
«Агент.ру» специализируется на развитии направления бизнес-трэвел, оказывая корпоративным клиентам комплексный сервис: помимо традиционных авиабилетов, билетов на поезд и гостиниц, это трансферы разных ценовых категорий, такси, каршеринг, услуги аэропортов ‒ все в рамках единого договора и пакета отчетных документов. За свою историю компания уже продала более 30 млн авиабилетов и сопутствующих услуг, а по продажам VIP-залов она входит в число лидеров среди российских агентств.