В ООН ждут от России пояснений о разгоне летних акций протеста в Москве
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям и спецдокладчики по защите прав на свободу слова, свободу собраний и по вопросу о положении правозащитников направили постпреду России в ООН запрос, в котором просят прокомментировать действия российских властей по разгону протестных акций в Москве в июле – августе 2019 г. и уголовному преследованию демонстрантов. Документ опубликован на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека. Его авторы выражают обеспокоенность в связи с предполагаемой репрессией участников протестов: общая картина событий вызывает опасения, что целью этих действий было подавление законного осуществления прав отдельных граждан на свободное выражение мнений и свободу мирных собраний в контексте местных выборов, отмечают они.
Спецдокладчики считают необходимым напомнить российскому правительству о тех обязательствах в сфере прав человека, которые Россия взяла на себя, ратифицировав, в частности, Международный пакт о гражданских и политических правах. И просят сообщить, какие меры были приняты для защиты прав лиц, принимающих участие в мирных собраниях (в том числе при планировании и проведении полицейских операций), и обеспечения «объективных и разумных требований», предъявляемых при регистрации кандидатов, как соблюдаются международные стандарты при уголовном и административном преследовании участников акций и что сделано для обеспечения эффективного и беспристрастного расследования предполагаемых нарушений прав человека, включая чрезмерное, по сообщениям, применение силы правоохранительными органами.
Обращение к спецдокладчикам ООН в связи с многочисленными случаями разгона мирных акций в Москве Международная правозащитная группа «Агора» направила еще в августе. Применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток, утверждают правозащитники.
«Из содержания запроса видно, что содержавшиеся в обращении данные были переработаны и спецдокладчики дали произошедшим событиям собственную оценку», – говорит руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. По крайней мере, уже выделены те нормы, нарушение которых оценивается как возможное, добавляет он. И хотя комиссариат ООН по правам человека не выносит обязательных к исполнению решений, это оценка, к которой можно апеллировать и в российских судах, и в ЕСПЧ, указывает юрист. И от нее непросто отмахнуться, добавляет он, поскольку это профессиональная оценка действий национальных властей на предмет соответствия нормам международного права.
Представитель МИДа отказался от комментариев. По информации на сайте управления верховного комиссара, ответ российских властей уже поступил и будет опубликован.
Запрос спецдокладчика – это что-то вроде предупреждения: государству дают понять, что есть время одуматься, покаяться и свернуть с пути нарушения прав человека, поясняет доцент МГИМО Илья Рачков. Следующим шагом будет, когда Россию признают нарушителем и начнут склонять с высоких трибун в структурах ООН. Это нельзя рассматривать как аналог судебного решения, тем не менее это достаточно серьезный инструмент, подчеркивает эксперт. Он напоминает, что институт спецдокладчиков ООН формировался на глобальном уровне еще до того, как государства оказались готовы создавать региональные суды по правам человека вроде ЕСПЧ. Потом процесс пошел по пути регионализации, и первым был создан Межамериканский суд по правам человека. Сейчас в поле внимания спецдокладчиков ООН попадают в основном страны, не участвующие в региональных соглашениях, вроде азиатских или ряда африканских стран. И то, что Россия оказалась в поле зрения спецдокладчиков ООН, очень печальный факт, который свидетельствует, что ЕСПЧ становится недостаточно: он завален жалобами из России, разбирательство затягивается на годы и власти на его решения не особо реагируют, отмечает Рачков.
Не стоит ждать отзывчивости и на запросы ООН, отношение к ним будет достаточно скептическое, предупреждает политолог Алексей Макаркин: у России после 2014 г. весьма сдержанное отношение и к этой площадке, хотя она ее не покидает и даже использует. Но на подобные претензии есть ответ, сформулированный еще во времена СССР, напоминает эксперт: уголовные преступления – это внутреннее дело государства.