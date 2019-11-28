В ООН ждут от России пояснений о разгоне летних акций протеста в Москве

Запрос спецдокладчика – это что-то вроде предупреждения: государству дают понять, что есть время одуматься, покаяться и свернуть с пути нарушения прав человека, поясняет доцент МГИМО Илья Рачков. Следующим шагом будет, когда Россию признают нарушителем и начнут склонять с высоких трибун в структурах ООН. Это нельзя рассматривать как аналог судебного решения, тем не менее это достаточно серьезный инструмент, подчеркивает эксперт. Он напоминает, что институт спецдокладчиков ООН формировался на глобальном уровне еще до того, как государства оказались готовы создавать региональные суды по правам человека вроде ЕСПЧ. Потом процесс пошел по пути регионализации, и первым был создан Межамериканский суд по правам человека. Сейчас в поле внимания спецдокладчиков ООН попадают в основном страны, не участвующие в региональных соглашениях, вроде азиатских или ряда африканских стран. И то, что Россия оказалась в поле зрения спецдокладчиков ООН, очень печальный факт, который свидетельствует, что ЕСПЧ становится недостаточно: он завален жалобами из России, разбирательство затягивается на годы и власти на его решения не особо реагируют, отмечает Рачков.