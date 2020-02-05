Россияне считают армию и госбезопасность самыми авторитетными институтами

Любая военная кампания обеспечивает рост поддержки власти – на этой волне Путин пришел к власти в момент второй чеченской кампании, то же самое было с конфликтом с Грузией, а самый продолжительный этап был во время конфликта с Украиной, напоминает социолог: «Эта поддержка закончилась после подписания президентом закона о пенсионной реформе, после чего упали рейтинги не только президента, но и министров [иностранных дел и обороны] Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Если с 2007 г. доверие к Путину постоянно было связано с антизападной риторикой, то в последнее время эти показатели стали расходиться – она перестает работать». Подавляющая часть россиян (83%) отмечает, что больше всего улучшилось состояние армии. При этом 82% указывают, что усилия государства должны быть направлены на достижение высокого уровня благосостояния граждан, в то время как о наращивании военной мощи как главной цели говорят лишь 12%.