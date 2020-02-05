Россияне считают армию и госбезопасность самыми авторитетными институтами
За последние пять лет в общественном мнении силовые структуры стали системообразующими институтами России. Об этом на ежегодной конференции «Левада-центра» рассказал его директор Лев Гудков. «Крымская мобилизация оставила разные последствия. Самый важный из них – это рост представлений, что самыми авторитетными являются силовые структуры: армия и госбезопасность. Они стали структурообразующими институтами», – объяснил социолог. По его словам, в стране происходило постепенное разрушение институтов, в итоге основными работающими структурами, по мнению россиян, стали именно силовые: «Владимир Путин опирается прежде всего на них и представляет их интересы. При этом волна антизападной риторики почти стерла демократические представления о необходимости разделения властей и т. д., однако увеличила представления, что власть прежде всего принадлежит силовым институтам».
Так, согласно исследованиям в 2019 г. в первую тройку важных государственных институтов входили президент, армия и спецслужбы, их оценки выросли по сравнению с теми, что были в начале 2000-х гг. При этом по уровню доверия армия сейчас занимает 1-е место (63%), за ней следуют президент (60%) и спецслужбы (48%). За четыре года с 42 до 60% выросла доля россиян, считающих, что «настоящий мужчина должен пройти службу в армии».
Вместе с тем за последние пять лет у людей существенно выросли страх войны и ощущение, что за все внешнеполитические события приходится платить именно народу, говорит Гудков: «Все это создавало неопределенность в отношении будущего, не было его позитивного образа, в итоге выросли депрессивные настроения. А если люди не могут представить себе будущее в перспективе нескольких лет, то это подавляет их мотивацию к действиям».
Любая военная кампания обеспечивает рост поддержки власти – на этой волне Путин пришел к власти в момент второй чеченской кампании, то же самое было с конфликтом с Грузией, а самый продолжительный этап был во время конфликта с Украиной, напоминает социолог: «Эта поддержка закончилась после подписания президентом закона о пенсионной реформе, после чего упали рейтинги не только президента, но и министров [иностранных дел и обороны] Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Если с 2007 г. доверие к Путину постоянно было связано с антизападной риторикой, то в последнее время эти показатели стали расходиться – она перестает работать». Подавляющая часть россиян (83%) отмечает, что больше всего улучшилось состояние армии. При этом 82% указывают, что усилия государства должны быть направлены на достижение высокого уровня благосостояния граждан, в то время как о наращивании военной мощи как главной цели говорят лишь 12%.
По словам Гудкова, сейчас около половины россиян хотят, чтобы Путин так или иначе остался у власти, четверть из них хотела бы видеть его президентом, но около 40% желают, чтобы он ушел из политики. Отставка правительства вызвала у россиян очень большое удовлетворение, став главным событием января и оказавшись гораздо важнее поправок в Конституцию. При этом россияне все равно считают, что правительство ничего сделать не сможет, добавляет социолог.
Это остаточные явления «крымского консенсуса», считает политолог Аббас Галлямов: «Разочаровавшись в Путине, «Единой России» и вообще «гражданских» политиках, россияне направили всю силу своей неудачной любви на армию. Избиратели по-прежнему опасаются войны и боятся разочароваться в армии – тогда им станет совсем страшно, и они бессознательно этого избегают».