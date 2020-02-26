Счетная палата усомнилась в качестве работы адвокатов по назначению
Гарантированное Конституцией право граждан на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве в полной мере не реализуется. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав использование средств, которые выделялись из бюджета на оплату адвокатов, участвовавших в качестве защитников в уголовном процессе по назначению суда с 2016 г. по декабрь 2019 г. Сумма составила более 10,3 млрд руб., следует из выкладок Счетной палаты. Государство, оплачивая адвокатов, «ожидает от них оказания квалифицированной юридической помощи на высоком профессиональном уровне», однако на практике так выходит не всегда, полагают в Счетной палате.
Между тем с привлечением адвоката по назначению суда в 2018 г. рассматривалось каждое второе уголовное дело и каждый седьмой уголовный материал (ходатайства об арестах), подсчитали аудиторы. Расходы государства на защиту одного подсудимого в среднем составляли 3700 руб. При этом оплата труда адвоката осуществляется на уровне высококвалифицированного специалиста, уверяет Счетная палата, например, средний доход адвокатов Оренбургской области от работы по назначению суда в 2018 г. составил в среднем 69 200 руб., что в 2,87 раза больше ежемесячного среднего дохода населения региона.
Однако отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета некачественной юридической помощи, говорится в докладе. В адвокатские палаты в 2018 г. поступило 11 223 жалобы на неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатами своих профессиональных обязанностей, и каждая четвертая из них подтвердилась. Аудиторы подозревают, что на практике назначенный адвокат «не реализует все средства и способы защиты», при этом перечень документов, которые он должен был бы представить, чтобы доказать объем проделанной работы, не утвержден.
2,7 млрд руб.
заработали в 2018 г. адвокаты по назначению, по данным ФПА и судебного департамента
Кроме того, действующее законодательство не обязывает суды публиковать акты о выплате процессуальных издержек, а в ряде случаев деньги за работу по назначению переводились не на счета адвокатских кабинетов, а на личные счета адвокатов. Это снижает прозрачность расходов и контроль за законностью использования бюджетных средств. Например, общая сумма выплат вознаграждений адвокатам за их участие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению суда в Республике Дагестан, по данным Федеральной палаты адвокатов (ФПА), в 2018 г. составила 4,5 млн руб. Однако согласно платежным поручениям за 2018 г., находившимся в казначействе республики, защита по назначению обошлась бюджету в 9,6 млн. Это помимо прочего привело к занижению налогооблагаемой базы, настаивают в Счетной палате. За 3,5 года занижение составило 423,3 млн руб., подсчитали там.
Счетная палата предлагает обязать ФПА разработать и утвердить обязательные для всех адвокатов стандарты юридической помощи, а Минюсту – предусмотреть перечень документов, предоставляемых адвокатом для подтверждения проделанной работы. Также следует предусмотреть механизм возврата денег, полученных за некачественную юридическую помощь, и обязать суды размещать судебные акты о выплатах издержек в ГАС «Правосудие».
Президент ФПА Юрий Пилипенко говорит, что выводы Счетной палаты «местами выглядят непрофессионально» и что уже три года, как адвокатским сообществом приняты и действуют Стандарты осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, – и это очень странно, что проверяющие их не обнаружили. Перечисление средств на личные счета адвокатов происходило до середины 2018 г., пока адвокатские кабинеты по закону не могли открывать счета на юрлица и могли пользоваться только личными текущими счетами. Как только законодательство поменялось, изменилась и практика, однако в докладе Счетной палаты не уточняется, в какой период были допущены нарушения.