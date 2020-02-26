Счетная палата усомнилась в качестве работы адвокатов по назначению

Кроме того, действующее законодательство не обязывает суды публиковать акты о выплате процессуальных издержек, а в ряде случаев деньги за работу по назначению переводились не на счета адвокатских кабинетов, а на личные счета адвокатов. Это снижает прозрачность расходов и контроль за законностью использования бюджетных средств. Например, общая сумма выплат вознаграждений адвокатам за их участие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению суда в Республике Дагестан, по данным Федеральной палаты адвокатов (ФПА), в 2018 г. составила 4,5 млн руб. Однако согласно платежным поручениям за 2018 г., находившимся в казначействе республики, защита по назначению обошлась бюджету в 9,6 млн. Это помимо прочего привело к занижению налогооблагаемой базы, настаивают в Счетной палате. За 3,5 года занижение составило 423,3 млн руб., подсчитали там.