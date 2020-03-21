Число заболевших коронавирусом в России превысило 300
За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 306.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Московской области (17). В Москве за последние сутки число больных коронавирусом выросло на шесть, в Татарстане – на пять, в Нижегородской области – на четыре, в Свердловской области – на три. По два новых случая зафиксировано в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. По одному – в Рязанской, Челябинской, Курганской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Крыму.
За последние сутки в России были выписаны четыре выздоровевших после коронавируса (трое в Москве и один в Московской области), отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 16.
Случаев смерти от коронавируса в России не зафиксировано, сообщает штаб. Ранее одна женщина, у которой обнаружили инфекцию, умерла в Москве, но причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом являются Москва (137), Московская область (35) и Санкт-Петербург (16). В первую десятку также входят Самарская и Свердловская области (по 9), Якутия, Калининградская и Нижегородская области (по 7), Татарстан (6). В общей сложности коронавирус выявлен в 40 субъектах России.
В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации было выявлено 234 000 заболевших коронавирусом в 176 странах. Скончались 9840 человек.