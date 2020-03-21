Число заболевших коронавирусом в России превысило 300

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Московской области (17). В Москве за последние сутки число больных коронавирусом выросло на шесть, в Татарстане – на пять, в Нижегородской области – на четыре, в Свердловской области – на три. По два новых случая зафиксировано в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. По одному – в Рязанской, Челябинской, Курганской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Крыму.