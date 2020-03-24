Коронавирус мешает адвокатам добиться освобождения Константина Котова
Из-за введенного в судах карантина защита активиста Константина Котова, осужденного к четырем годам колонии за неоднократное участие в несанкционированных митингах (ст. 212. УК), не может обжаловать решение об избрании ему меры пресечения. Об этом «Ведомостям» сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Она напоминает, что еще 27 января Конституционный суд пришел к выводу, что применение к Котову наказания в виде лишения свободы не было должным образом обосновано и вынесенный ему приговор требует пересмотра. Однако ее подзащитный до сих пор остается за решеткой.
2 марта Второй кассационный суд отменил приговор, вынесенный активисту Тверским судом. Но сам приговор он пересматривать не стал, а просто вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, т. е. в Мосгорсуд. При этом отпустить на свободу Котова кассация отказалась: в качестве меры пресечения ему был определен арест сроком на три месяца.
Мосгорсуд должен был рассматривать дело Котова 26 марта, но 18 марта – в связи с эпидемией – Верховный суд рекомендовал всем нижестоящим инстанциям прекратить личный прием граждан и приостановить рассмотрение всех дел, за исключением срочных, в эту категорию вошли дела об избрании, продлении или изменении меры пресечения. Но, по словам Эйсмонт, ранее Верховный суд вернул адвокатам жалобу на избрание Котову меры пресечения, так как к ней не была приложена заверенная копия. Однако адвокаты не могут ее получить. По закону текст решения кассационной инстанции должен быть изготовлен в течение пяти дней с момента оглашения резолютивной части, но ознакомиться с ним и получить заверенную копию документа можно только в суде первой инстанции, т. е. выдать ее должен Мосгорсуд. Но там до сих пор этого не сделали, несмотря на письменное заявление защиты. Традиционно такой документ либо высылают по почте, либо звонят из канцелярии и говорят, что документ готов, сказала Эйсмонт. Но сейчас – из-за карантина – физически невозможно попасть в суд, для того чтобы навести справки в канцелярии, говорит она: туда пускают только по повесткам.
«Ведомости» направили запрос в Мосгорсуд.
Дело Котова – первое из серии дел о массовых беспорядках в Москве, которое пересматривалось по новым правилам кассационного обжалования. Они начали действовать с октября 2019 г. вместе с новыми кассационными судами, которые действуют по экстерриториальному принципу. УПК не регламентирует сроки выдачи таких процессуальных документов, говорит адвокат НЮС «Амулекс» Любовь Терещенко. Но есть приказы Судебного департамента, по которому это должно занимать до семи дней. Адвокат Владимир Жеребенков сказал, что реформа не привела к серьезным процессуальным изменениям, просто из-за эпидемии сработал «человеческий фактор»: суды действительно избегают контакта с гражданами. Впрочем, в разных судах действуют разные правила – так, в Мосгорсуд пускают только участников процессов по списку и рассматривают только дела, связанные с мерой пресечения. Зато во второй кассации дела продолжают слушать и ограничений на вход не заметно. То же самое можно наблюдать в следственных изоляторах.
Между тем 23 марта Адвокатская палата Москвы в обращении к адвокатам столицы предложила в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией начать подавать в суды ходатайства об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием обвиняемого в СИЗО, особенно в отношении лиц пожилого возраста, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Инициативу поддержала Федеральная палата адвокатов – предложила распространить такую практику в регионах.