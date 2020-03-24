Коронавирус мешает адвокатам добиться освобождения Константина Котова

Мосгорсуд должен был рассматривать дело Котова 26 марта, но 18 марта – в связи с эпидемией – Верховный суд рекомендовал всем нижестоящим инстанциям прекратить личный прием граждан и приостановить рассмотрение всех дел, за исключением срочных, в эту категорию вошли дела об избрании, продлении или изменении меры пресечения. Но, по словам Эйсмонт, ранее Верховный суд вернул адвокатам жалобу на избрание Котову меры пресечения, так как к ней не была приложена заверенная копия. Однако адвокаты не могут ее получить. По закону текст решения кассационной инстанции должен быть изготовлен в течение пяти дней с момента оглашения резолютивной части, но ознакомиться с ним и получить заверенную копию документа можно только в суде первой инстанции, т. е. выдать ее должен Мосгорсуд. Но там до сих пор этого не сделали, несмотря на письменное заявление защиты. Традиционно такой документ либо высылают по почте, либо звонят из канцелярии и говорят, что документ готов, сказала Эйсмонт. Но сейчас – из-за карантина – физически невозможно попасть в суд, для того чтобы навести справки в канцелярии, говорит она: туда пускают только по повесткам.