Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавируса

Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавирусаХотя «реальной и серьезной угрозой» пандемию считают лишь 56% опрошенных
Почти две трети россиян (65%) поддержали бы введение жесткого карантина и чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса, и лишь 24% отнеслись бы к таким мерам негативно. Это следует из данных исследования, проведенного холдингом «Ромир» по заказу Фонда развития гражданского общества, с которыми ознакомились «Ведомости». Уже действующие ограничительные меры в той или иной степени поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают – только 13%. А с жесткими ограничениями в отношении тех категорий граждан, которые создают угрозу распространения вируса, согласны 88% респондентов.
44% россиян считают действия федеральных властей по сдерживанию распространения коронавируса оправданными и адекватными угрозе, 22% оценивают их как избыточные и жесткие, а 27%, напротив, выступают и за введение более жестких ограничений. В оправданности мер, введенных региональными властями, уверены 46% при 19% считающих их слишком жесткими. При этом 37% респондентов признают чрезмерными отдельные виды ограничений: в первую пятерку таковых вошли режим самоизоляции и штрафы за его нарушение (по 13%), ограничение передвижения по городу (12%), закрытие рабочих мест (11%) и введение пропускной системы (10%).
Проблема распространения вируса в России волнует подавляющее большинство опрошенных (78%), но лишь 56% считают, что пандемия несет реальную и серьезную угрозу населению. Тем не менее 90% россиян принимают меры профилактики: чаще моют руки (89%), соблюдают самоизоляцию (76%), носят маски (68%). Трудности в повседневной жизни в связи с вирусом испытывают 81% респондентов, главные из них – невозможность выйти на улицу (45%), недостаток медицинских масок, перчаток и санитайзеров (44%), изменение привычного образа жизни (38%) и недостаток физической активности (36%).
О мерах поддержки граждан и бизнеса в связи с кризисом знают 50% респондентов (еще 30% что-то слышали), среди наиболее известных – налоговая отсрочка (33%), кредитные каникулы для граждан (24%) и поддержка малоимущих и многодетных семей (21%). А информацию о коронавирусе люди получают в основном из телевидения (78%) и интернет-СМИ (72%).
Около 60% россиян говорят, что карантин нужен, и почти столько же считают угрозу серьезной – эти люди готовы к тому, что в случае необходимости нужно принимать более жесткие меры вплоть до ЧП, отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Это опрос простых граждан, для них ЧП – это введение дополнительных ограничительных мер, они не думают в юридических категориях. Поэтому никакой политической подоплеки, что люди готовы пожертвовать своими свободами ради безопасности, тут нет». Заказчики опроса хотели зафиксировать, каково отношение граждан к распространению коронавируса и принимаемым мерам, каким источникам информации они доверяют, поясняет глава фонда: «Например, в период пандемии и карантина СМИ стали более весомым источником информации, чем социальные медиа. То есть официальные источники пользуются большим доверием». В дальнейшем показатели будут меняться – в частности, на первый план выйдут социальные страхи, считает Костин: «Сейчас благодаря принимаемым мерам есть консолидация людей вокруг власти и ее действий, они стали больше доверять официальным источникам информации». В том, что люди, выступая за ограничительные меры, сами нарушают карантин, эксперт сомневается: «Почти 60% считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более что 90% заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики. А тех, кто говорит, что коронавирус угрозы не несет, меньшинство».
Готовность людей к введению более жестких мер вплоть до ЧП объясняется двумя вещами, порожденными тем, что они испуганы, полагает политолог Борис Макаренко: «Испуганный человек более склонен лукавить и давать ответы, которые считает социально одобряемыми. Люди чувствуют, что их прижимают, в пропаганде есть элемент устрашения, поэтому они боятся фрондировать. Второй момент тоже вытекает из страхов: люди всегда хотят более жестких мер, но только не для себя, надеясь, что у всех будет карантин, а у них – условно – шашлыки». Однако из представленных данных непонятно, соблюдают ли респонденты все ограничительные меры и какие у них страхи, отмечает эксперт: «Люди говорят, какие меры они принимают для профилактики, но даже такие цифры могут быть лукавством. А в вопросе о трудностях экономические проблемы находятся на двух последних позициях: финансово-материальные затруднения называют 5%, а безработицу – 2%. Непонятно, что люди потеряли от изоляции, стали ли они бедными сейчас или всегда были бедными. Понятно, что на пике заболеваемости на первом плане страх за жизнь и здоровье, а экономические страхи отложены, но я с трудом верю, что люди об этом не думают и не говорят».