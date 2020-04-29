Две трети россиян готовы поддержать введение ЧП из-за коронавируса

Готовность людей к введению более жестких мер вплоть до ЧП объясняется двумя вещами, порожденными тем, что они испуганы, полагает политолог Борис Макаренко: «Испуганный человек более склонен лукавить и давать ответы, которые считает социально одобряемыми. Люди чувствуют, что их прижимают, в пропаганде есть элемент устрашения, поэтому они боятся фрондировать. Второй момент тоже вытекает из страхов: люди всегда хотят более жестких мер, но только не для себя, надеясь, что у всех будет карантин, а у них – условно – шашлыки». Однако из представленных данных непонятно, соблюдают ли респонденты все ограничительные меры и какие у них страхи, отмечает эксперт: «Люди говорят, какие меры они принимают для профилактики, но даже такие цифры могут быть лукавством. А в вопросе о трудностях экономические проблемы находятся на двух последних позициях: финансово-материальные затруднения называют 5%, а безработицу – 2%. Непонятно, что люди потеряли от изоляции, стали ли они бедными сейчас или всегда были бедными. Понятно, что на пике заболеваемости на первом плане страх за жизнь и здоровье, а экономические страхи отложены, но я с трудом верю, что люди об этом не думают и не говорят».