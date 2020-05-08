Анатолия Быкова арестовали почти на два месяца

По версии следствия, в первой половине 1994 г. у 23-летнего Александра Наумова произошел конфликт с Быковым на почве личной неприязни. На тот момент Быков возглавлял преступную группировку, а Наумов входил в нее. Наумов считал, что Быков несправедливо распределяет доходы от совместной деятельности. На Быкова после конфликта было совершено покушение – автомобиль, в котором он ехал, подорвали. Быков решил, что покушение организовали Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко. Он поручил входившему в группировку Владимиру Татаренкову убить их. 24 июля 1994 г. автомобиль с Наумовым и Войтенко был расстрелян.