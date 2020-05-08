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Анатолия Быкова арестовали почти на два месяца

Бывшего красноярского депутата подозревают в организации двойного убийства в 1994 году
Алена Якушова
Анатолий Быков у здания Свердловского районного суда /Андрей Самсонов / ТАСС

Бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова арестовали на 1 месяц 26 дней, то есть до 4 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя краевого суда. Накануне Быкова задержали по уголовному делу об убийстве двух человек в 1994 г.

По версии следствия, в первой половине 1994 г. у 23-летнего Александра Наумова произошел конфликт с Быковым на почве личной неприязни. На тот момент Быков возглавлял преступную группировку, а Наумов входил в нее. Наумов считал, что Быков несправедливо распределяет доходы от совместной деятельности. На Быкова после конфликта было совершено покушение – автомобиль, в котором он ехал, подорвали. Быков решил, что покушение организовали Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко. Он поручил входившему в группировку Владимиру Татаренкову убить их. 24 июля 1994 г. автомобиль с Наумовым и Войтенко был расстрелян.

Исполнителями убийства следствие считает Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Бакуров был приговорен за несколько убийств к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Вина Татаренкова также была доказана, его приговорили к 13 годам заключения.

Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года

Срок запрета на участие бывшего красноярского депутата в выборах истекал в 2020 году

В 2002 г. Быков был осужден на 6,5 года лишения свободы условно за организацию убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Осужденный признал вину, в 2005 г. судимость была досрочно погашена. В 2009 г. бизнесмен отсудил в ЕСПЧ у России 1000 евро за моральный ущерб и 25 000 евро возмещения судебных издержек. В 2020 г. истекал срок, в соответствии с которым бизнесмен из-за судимости не мог участвовать в выборах.

Анатолий Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 г., с 1998 по 2000 г. – председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, а с 1994 г. по 2004 г. был акционером этого завода (сейчас входит в UC Rusal).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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