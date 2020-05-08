Анатолия Быкова арестовали почти на два месяца

Анатолия Быкова арестовали почти на два месяцаБывшего красноярского депутата подозревают в организации двойного убийства в 1994 году
По версии следствия, в первой половине 1994 г. у 23-летнего Александра Наумова произошел конфликт с Быковым на почве личной неприязни. На тот момент Быков возглавлял преступную группировку, а Наумов входил в нее. Наумов считал, что Быков несправедливо распределяет доходы от совместной деятельности. На Быкова после конфликта было совершено покушение – автомобиль, в котором он ехал, подорвали. Быков решил, что покушение организовали Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко. Он поручил входившему в группировку Владимиру Татаренкову убить их. 24 июля 1994 г. автомобиль с Наумовым и Войтенко был расстрелян.
Исполнителями убийства следствие считает Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Бакуров был приговорен за несколько убийств к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Вина Татаренкова также была доказана, его приговорили к 13 годам заключения.
В 2002 г. Быков был осужден на 6,5 года лишения свободы условно за организацию убийства наемного убийцы Вилора Стругалова. Осужденный признал вину, в 2005 г. судимость была досрочно погашена. В 2009 г. бизнесмен отсудил в ЕСПЧ у России 1000 евро за моральный ущерб и 25 000 евро возмещения судебных издержек. В 2020 г. истекал срок, в соответствии с которым бизнесмен из-за судимости не мог участвовать в выборах.
Анатолий Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 г., с 1998 по 2000 г. – председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, а с 1994 г. по 2004 г. был акционером этого завода (сейчас входит в UC Rusal).