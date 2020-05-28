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Песков попросил Минздрав разъяснить данные о смертности врачей

Он заявил, что не знает, как медики считают смерти своих коллег
Юрий Литвиненко Светлана Бочарова
РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился, что смертность от коронавируса среди врачей выше, чем в других странах. Кремль попросит Минздрав разъяснить данные о смертности среди медиков.

«Во-первых, я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно», – сказал Песков журналистам.

Списки умерших от коронавируса врачей ведут Минздрав и сами российские медики. По официальным данным, в России от коронавируса умер 101 медик. В «Списке памяти», который ведут врачи, числятся 311 специалистов. «Медиазона» подтвердила смерть как минимум 186 человек из этого списка. Издание отмечало, что даже официальные данные о смертности врачей свидетельствуют о том, что в России она в разы превышает аналогичный показатель в других странах.

Также Песков пообещал обратиться к Минздраву с просьбой разъяснить новую методику подсчета заболевших в России. Ранее Минздрав порекомендовал не учитывать бессимптомных носителей коронавируса в статистике заболеваемости и смертности. Песков счел «оправданным и понятным» вопрос журналистов о том, какое влияние на управленческие решения властей может оказать изменение статистических показателей в связи с новой рекомендацией Минздрава. Представитель Кремля затруднился до разъяснений Минздрава сказать, как ожидаемое сокращение показателей отразится на решениях властей о снятии карантинов и назначении новой даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Коронавирус в России был обнаружен у 223 916 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в России умерло 174 человека с коронавирусом, всего от инфекции скончалось 4142 больных. Всего в мире коронавирус был обнаружен более чем у 5,6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных