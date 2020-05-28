Песков попросил Минздрав разъяснить данные о смертности врачей

Списки умерших от коронавируса врачей ведут Минздрав и сами российские медики. По официальным данным, в России от коронавируса умер 101 медик. В «Списке памяти», который ведут врачи, числятся 311 специалистов. «Медиазона» подтвердила смерть как минимум 186 человек из этого списка. Издание отмечало, что даже официальные данные о смертности врачей свидетельствуют о том, что в России она в разы превышает аналогичный показатель в других странах.