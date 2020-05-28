Число заразившихся коронавирусом в России превысило 379 000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 379 000 человекВрачи за сутки диагностировали COVID-19 у 8371 больного
В России за сутки был выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число больных COVID-19 в России достигло 379 051 человека, лечение от COVID-19 продолжает 223 916 из них.
За минувшие сутки в России умерло 174 человека с коронавирусом. Суточный прирост погибших достиг рекордного показателя — 26 мая оперштаб также сообщал о 174 смертях за день. Всего от COVID-19 в стране скончалось 4142 больных.
В Москве за сутки коронавирус выявили у 2054 человек. Это наименьший суточный прирост заболевших в городе с 23 апреля, тогда за день COVID-19 был диагностирован у 1959 человек. За сутки в городе выздоровело 3793 больных. Общее число случаев заражения коронавирусом в городе достигло 173 497, 99 992 из них активные.
В числе регионов с наибольшим приростом больных с коронавирусом, помимо Москвы, — Московская область (+774 случая), Санкт-Петербург (+383), Свердловская и Нижегородская области (+268 и +228 соответственно). В Ростовской области было выявлено 154 новых случая заражения, в Красноярском крае — 147, в Архангельской области и Дагестане — 127 и 124 соответственно.
Москва, Московская область и Санкт-Петербург составляют первую тройку регионов с наибольшим общим числом заболевших — 36 730 в Московской области и 14 846 в Петербурге. Следом идут Нижегородская и Свердловская области (8963 и 4693 соответственно), Дагестан (4579), Ростовская область и Красноярский край (4287 и 3847), Калужская область (3653) и Краснодарский край (3582).
Накануне Минздрав представил методические рекомендации, в которых он предлагал изменить принципы ведения статистики по заболеваемости COVID-19. В министерстве предложили врачам указывать в диагнозе людей, переносящих коронавирус без симптомов, «носительство возбудителя COVID-19». Случаи носительства предлагается не заносить в статистику заболеваемости или смертности от коронавируса. Минздрав сообщил, что уже направил рекомендации в регионы.