Число заразившихся коронавирусом в России превысило 379 000 человек

В Москве за сутки коронавирус выявили у 2054 человек. Это наименьший суточный прирост заболевших в городе с 23 апреля, тогда за день COVID-19 был диагностирован у 1959 человек. За сутки в городе выздоровело 3793 больных. Общее число случаев заражения коронавирусом в городе достигло 173 497, 99 992 из них активные.