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Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тысяч человек

Ведомости

Число смертей от последствий коронавирусной инфекции в США превысило 100 000 человек. По последним данным, опубликованным Университетом Джонса Хопкинса, количество жертв COVID-19 составило к 28 мая 100 047 человек.

По данным университета, врачи в США диагностировали коронавирус у 1 695 766 человек.

Во всем мире коронавирусом заразились почти 5,6 млн человек в 188 странах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше 350 000 инфицированных, выздоровели почти 2,3 млн человек.

Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, уступая Соединенным Штатам и Бразилии (391 000 заболевших). По числу умерших от коронавируса лидируют США, за ней следует Великобритания (более 37 000 жертв COVID-19) и Италия (почти 33 000 умерших). Россия занимает 17-е место по смертности от коронавируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных