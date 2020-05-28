Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тысяч человек

Россия занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19, уступая Соединенным Штатам и Бразилии (391 000 заболевших). По числу умерших от коронавируса лидируют США, за ней следует Великобритания (более 37 000 жертв COVID-19) и Италия (почти 33 000 умерших). Россия занимает 17-е место по смертности от коронавируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.