Число больных коронавирусом в России превысило 400 000 человек

В столице за сутки выявлено 2595 больных коронавирусом, в Московской области – 757, в Санкт-Петербурге – 369, в Нижегородской области – 301, в Свердловской – 265, в Ростовской – 178, в Волгоградской – 158, в Саратовской – 142, в Архангельской – 137, в Челябинской и Ханты-Мансийском автономном округе – по 136, в Красноярском крае – 128, в Дагестане – 125, в Якутии – 111, в Брянской области – 107, в Тульской и Новосибирской – по 104. В остальных регионах менее сотни новых пациентов с COVID-19.