Число больных коронавирусом в России превысило 400 000 человек

Число больных коронавирусом в России превысило 400 000 человекЗа последние сутки выявлено более 9000 инфицированных
За последние сутки в России выявлено 9268 заболевших коронавирусом в 84 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 405 843. При этом почти в 41% случаев заболевание у новых пациентов протекало без симптомов.
С учетом последних данных коэффициент распространения коронавируса в России 31 мая составил 1,01 – это максимальный показатель за 17 дней. Коэффициент рассчитывается на основании информации о новых заболевших за последние восемь дней и показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до госпитализации. В Москве этот показатель вырос до 0,93 – это максимум за 19 дней.
В столице за сутки выявлено 2595 больных коронавирусом, в Московской области – 757, в Санкт-Петербурге – 369, в Нижегородской области – 301, в Свердловской – 265, в Ростовской – 178, в Волгоградской – 158, в Саратовской – 142, в Архангельской – 137, в Челябинской и Ханты-Мансийском автономном округе – по 136, в Красноярском крае – 128, в Дагестане – 125, в Якутии – 111, в Брянской области – 107, в Тульской и Новосибирской – по 104. В остальных регионах менее сотни новых пациентов с COVID-19.
Умерли за сутки 138 человек, из них 69 – в Москве. За все время эпидемии в России от коронавируса скончались 4693 пациента.
Выписаны из больниц еще 4414 человек, вылечившихся после COVID-19, общее число выздоровевших выросло до 171 883. В Москве количество выписанных пациентов превысило 80 000.
Лидерами по заболеваемости COVID-19 являются Москва (180 791), Московская область (38 995), Санкт-Петербург (15 949), Нижегородская область (9834), Свердловская (5449), Дагестан (4955), Ростовская область (4758), Красноярский край (4249), Калужская область (3923) и Тульская (3855).
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже более 6 млн заболевших коронавирусом. Свыше 369 000 человек умерли. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1,7 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболели более 498 000 человек.