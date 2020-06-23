Число больных COVID-19 в России достигло почти 600 000 человек

Число больных COVID-19 в России достигло почти 600 000 человекПрирост за последние сутки составил 7425 новых случаев
За прошедшие сутки в России выявлено 7425 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. У 32,7% заразившихся не наблюдались симптомы COVID-19. По его данным, с начала эпидемии общее число выявленных случаев коронавируса достигло 599 705 человек. За минувшие сутки в стране умерли 153 пациента с пневмонией и подтвержденным COVID-19. Общее число летальных исходов увеличилось до 8359, за весь период выздоровели 356 429 пациентов.
За сутки были выписаны еще 12 013 человек, лечиться продолжают 234 917 пациентов.
Ежедневный прирост новых случаев меньше 8000 заразившихся держится уже неделю. До этого последний раз менее 8000 новых больных с COVID-19 было зафиксировано 1 мая.
Среди регионов в России по числу подтвержденных COVID-19 лидирует Москва ‒ 215 014 заболевших. За прошедшие сутки число заболевших выросло на 1068 человек. С начала пандемии в Москве скончались 3617 пациентов с COVID-19, из них 20 человек ‒ за прошедшие сутки. За весь период выздоровели 136 670 человек, активные случаи COVID-19 сократились до 74 727.
Среди регионов России на втором месте по числу заболевших COVID-19 находится Московская область. Всего в этом регионе вирус был выявлен у 54 375 человек, прирост за минувшие сутки составил 506 заболевших. На данный момент в Московской области выздоровели 28 556 человек. За весь период скончались 783 пациента с COVID-19.
В топ-5 российских регионов по числу заболевших также входят Санкт-Петербург (22 412), Нижегородская (15 774) и Свердловская области (11 129). В других регионах России общее число заразившихся на сегодня не превышает 8700 человек.
На сегодняшний день всего в мире коронавирусная инфекция обнаружена уже у более чем 9,1 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россия в мире находится на третьем месте по числу заразившихся. Больше всего заболевших в США – 2,31 млн человек, на втором месте Бразилия с более чем 1,1 млн случаев. С начала пандемии в мире скончались более 472 500 пациентов с COVID-19, из них более 120 400 приходится на США, свыше 51 200 – на Бразилию и не менее 42 700 – на Великобританию.