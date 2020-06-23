Число больных COVID-19 в России достигло почти 600 000 человек

На сегодняшний день всего в мире коронавирусная инфекция обнаружена уже у более чем 9,1 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россия в мире находится на третьем месте по числу заразившихся. Больше всего заболевших в США – 2,31 млн человек, на втором месте Бразилия с более чем 1,1 млн случаев. С начала пандемии в мире скончались более 472 500 пациентов с COVID-19, из них более 120 400 приходится на США, свыше 51 200 – на Бразилию и не менее 42 700 – на Великобританию.