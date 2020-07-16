Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 000 человек

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 наблюдается в Москве. За сутки прирост новых случаев составил 531. С начала эпидемии коронавирусом в Москве заразился 231 801 человек, умерли 4258 пациентов с COVID-19 (24 человека за последние сутки). Число выздоровевших в столице составляет 168 995 человек (прирост за день – 1145), лечение продолжают 58 588 пациентов.