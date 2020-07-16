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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 000 человек

Прирост за сутки составил 6428 новых случая
Ирина Чевтаева
Pavel Golovkin / AP

За прошедшие сутки в России выявлено 6428 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. В 24,1% новых случаев у заболевших не наблюдалось симптомов COVID-19. С начала пандемии коронавирус подхватили уже 752 797 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается третью неделю подряд.

За последние сутки умерли 167 пациентов с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией. За весь период распространения вируса скончались 11 937 заразившихся. С начала пандемии выздоровели 531 692 человека, из них 8443 – за последние сутки. Лечение продолжают получать 209 168 заболевших.

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 наблюдается в Москве. За сутки прирост новых случаев составил 531. С начала эпидемии коронавирусом в Москве заразился 231 801 человек, умерли 4258 пациентов с COVID-19 (24 человека за последние сутки). Число выздоровевших в столице составляет 168 995 человек (прирост за день – 1145), лечение продолжают 58 588 пациентов.

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В Подмосковье за последние сутки выявлено 174 новых случая. За весь период в Московской области COVID-19 заболели 61 233 человека, скончались 1033 пациента с коронавирусной инфекцией, вылечились 42 372 человека, 17 828 пациентов продолжают лечение.

В топ-10 российских регионов по числу заразившихся входят Санкт-Петербург (28 662), Нижегородская (20 984) и Свердловская области (16 984), Ханты-Мансийский автономный округ (13 245), Ростовская область (11 117), Красноярский край (11 020) и Иркутская область (10 881). В других регионах России общее число выявленных случаев COVID-19 не превышает 10 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных