В России за сутки выявили 5057 случаев заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 20,6 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,2 млн), Бразилия (более 3,1 млн) и Индия ( более 2,3 млн). Всего в мире умерли более 749 000 больных COVID-19.