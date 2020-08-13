Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России за сутки выявили 5057 случаев заражения коронавирусом

Продолжают лечение более 175 000 человек, умерли за сутки 124 пациента
Анастасия Шинкеева
Елена Афонина / ТАСС

В России за сутки выявили 5057 заболевших коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 907 758. За сутки зафиксировано 124 летальных исхода. Общее число смертей с начала пандемии выросло до 15 384.

Вчера, 12 августа, оперштаб сообщил о 5102 новых случаях заражения.

За сутки выздоровели 6098 больных COVID-19 в России. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, составляет 175 978 человек. За все время наблюдения вылечились 716 396 больных с коронавирусом.

Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

В Москве зарегистрировали 692 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев в городе достигло 250 303. За сутки 787 человек выздоровели, 11 – умерли. Общее число выздоровевших составило 193 473, умерших – 4622.

На втором месте по числу заболевших за сутки после Москвы – Свердловская область (+162), на третьем – Санкт-Петербург (+160), на четвертом – Московская область (+148), замыкает пятерку Ростовская область, где выявили 125 новых заболевших.

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (250 303), Московская область (65 472) и Санкт-Петербург (33 525).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 20,6 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,2 млн), Бразилия (более 3,1 млн) и Индия ( более 2,3 млн). Всего в мире умерли более 749 000 больных COVID-19.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных