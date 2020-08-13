В России за сутки выявили 5057 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 5057 случаев заражения коронавирусомПродолжают лечение более 175 000 человек, умерли за сутки 124 пациента
В России за сутки выявили 5057 заболевших коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 907 758. За сутки зафиксировано 124 летальных исхода. Общее число смертей с начала пандемии выросло до 15 384.
Вчера, 12 августа, оперштаб сообщил о 5102 новых случаях заражения.
За сутки выздоровели 6098 больных COVID-19 в России. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, составляет 175 978 человек. За все время наблюдения вылечились 716 396 больных с коронавирусом.
В Москве зарегистрировали 692 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев в городе достигло 250 303. За сутки 787 человек выздоровели, 11 – умерли. Общее число выздоровевших составило 193 473, умерших – 4622.
На втором месте по числу заболевших за сутки после Москвы – Свердловская область (+162), на третьем – Санкт-Петербург (+160), на четвертом – Московская область (+148), замыкает пятерку Ростовская область, где выявили 125 новых заболевших.
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (250 303), Московская область (65 472) и Санкт-Петербург (33 525).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 20,6 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 5,2 млн), Бразилия (более 3,1 млн) и Индия ( более 2,3 млн). Всего в мире умерли более 749 000 больных COVID-19.