В России за сутки выявили 4969 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4969 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 68 пациентов, продолжают лечение более 174 000 человек
В России за сутки выявили 4969 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 922 853. Умерли за день 68 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 685.
Вчера, 15 августа, оперштаб сообщил о 5061 новом заболевшем.
За прошедшие сутки выздоровели 3557 человек, за весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 732 968. Продолжают лечение 174 200.
В Москве зарегистрировали 688 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 252 374. За сутки выздоровели 1045 человек, лечение продолжают 52 575. Накануне в городе умерли 11 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4656 пациентов.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, в Петербурге (+163), в Московской (+154) и Свердловской (+150) областях, в Ставропольском крае (+129), в Ростовской области (+129), в Нижегородской (+123) и Иркутской (+118) областях, в Красноярском крае (+116) и в Омской области (+103).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (252 374), Московская область (65 935) и Санкт-Петербург (34 009).