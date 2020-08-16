В России за сутки выявили 4969 новых случаев коронавируса

Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, в Петербурге (+163), в Московской (+154) и Свердловской (+150) областях, в Ставропольском крае (+129), в Ростовской области (+129), в Нижегородской (+123) и Иркутской (+118) областях, в Красноярском крае (+116) и в Омской области (+103).