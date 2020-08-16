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В России за сутки выявили 4969 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 68 пациентов, продолжают лечение более 174 000 человек
Артем Гирш
Денис Абрамов / РИА

В России за сутки выявили 4969 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 922 853. Умерли за день 68 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 15 685.

Вчера, 15 августа, оперштаб сообщил о 5061 новом заболевшем.

За прошедшие сутки выздоровели 3557 человек, за весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 732 968. Продолжают лечение 174 200.

В Москве зарегистрировали 688 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 252 374. За сутки выздоровели 1045 человек, лечение продолжают 52 575. Накануне в городе умерли 11 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4656 пациентов.

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Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, в Петербурге (+163), в Московской (+154) и Свердловской (+150) областях, в Ставропольском крае (+129), в Ростовской области (+129), в Нижегородской (+123) и Иркутской (+118) областях, в Красноярском крае (+116) и в Омской области (+103).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (252 374), Московская область (65 935) и Санкт-Петербург (34 009).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных