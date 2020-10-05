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«Норникель» оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 21,4 млрд рублей

Компания оценила сумму ущерба от аварии в семь раз ниже, чем Росприроднадзор
Владислав Пузырев
Наташа Шарапова / для Ведомостей

«Норникель» оценил в 21,4 млрд руб. размер вреда водным объектам и почве из-за аварии с разливом 21000 дизтоплива под Норильском, которая произошла в конце мая. Это в семь раз ниже оценки, которую подготовил Росприроднадзор — 148 млрд руб.

«По оценке НТЭК («Норильско-Таймырская энергетическая компания», входит в группу компаний «Норильский никель»), используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд руб.», — говорится в сообщении «Норникеля».

При этом в «Норникеле» подчеркнули, что НТЭК не оспаривает причинение вреда окружающей среде и готова провести все необходимые мероприятия для полного устранения последствий разлива топлива.

Наиболее принципиальные расхождения в подсчете ущерба, по оценке НТЭК, состоят в применении «неоправданно завышенного коэффициента длительности негативного воздействия («Кдл») вредных веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации, а также в существенном завышении объема нефтепродуктов, попавших в водные объекты».

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Помимо этого компания раскритиковала подсчеты Росприроднадзора о длительности негативного воздействия на окружающую среду: ведомство применило максимально возможный коэффициент, который используется в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для устранения ее последствий.

Росприроднадзор обосновывает это тем, что последствия инцидента не были устранены в течение 500 часов. «Норникель» в отзыве на иск утверждает, что нужно применять коэффициент 1,1, поскольку при его определении необходимо учитывать срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. Общая сумма затрат «Норникеля» на устранение последствий инцидента на сегодняшний день составляет около 12 млрд руб. 

«НТЭК также считает неверным определение ущерба, нанесенного почве (738,6 млн руб.). По мнению НТЭК, Росприроднадзор неправильно определил три элемента формулы: в несколько раз завысил площадь загрязненного участка, в расчеты показателей степени загрязнения включил не только показатель по нефтепродуктам, но и по другим загрязняющим веществам, а также отнес к плодородным почвам участки, которые являются промышленными землями (для которых действуют особые условия), говорится в заявлении.

Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало официальный судебный иск «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании уже назвали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной.

«Норникель» на ликвидацию последствий аварии зарезервировал $2,1 млрд, оценив сами работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. В компании считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных