«Норникель» оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 21,4 млрд рублей

Росприроднадзор обосновывает это тем, что последствия инцидента не были устранены в течение 500 часов. «Норникель» в отзыве на иск утверждает, что нужно применять коэффициент 1,1, поскольку при его определении необходимо учитывать срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. Общая сумма затрат «Норникеля» на устранение последствий инцидента на сегодняшний день составляет около 12 млрд руб.