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Полностью побежденный вирус

В научном понимании гепатит C излечим на 100%
Иван Чеберко
Wikimedia

Первая научная статья об открытии, благодаря которому был идентифицирован вирус гепатита C, была опубликована в журнале Science в 1989 г. С тех пор смертельную болезнь удалось досконально изучить и найти терапию, позволяющую полностью излечивать около 95% страдающих ею пациентов.

Для заболевания, передающегося в основном через кровь, гепатит С впечатляет масштабами распространения. По данным ВОЗ, в мире хроническим гепатитом С страдает 71 млн человек. И 400 000 ежегодно умирают от гепатита этой разновидности и вызываемых им заболеваний. В России, по информации центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, оценочное число случаев хронического вирусного гепатита С составляет от 3 млн до 5 млн. Частота регистрации хронического гепатита С в России в 2019 г. составила 31 случай на 100 000 населения, т. е. более 45 000 новых случаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных