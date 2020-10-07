Полностью побежденный вирус

Для заболевания, передающегося в основном через кровь, гепатит С впечатляет масштабами распространения. По данным ВОЗ, в мире хроническим гепатитом С страдает 71 млн человек. И 400 000 ежегодно умирают от гепатита этой разновидности и вызываемых им заболеваний. В России, по информации центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, оценочное число случаев хронического вирусного гепатита С составляет от 3 млн до 5 млн. Частота регистрации хронического гепатита С в России в 2019 г. составила 31 случай на 100 000 населения, т. е. более 45 000 новых случаев.