Неуважение к российской власти оценит Страсбургский суд

Неуважение к российской власти оценит Страсбургский судЕСПЧ коммуницировал жалобы 17 оштрафованных россиян
Страсбургский суд принял к рассмотрению 19 жалоб от 17 россиян, которые были привлечены в 2019–2020 гг. к ответственности по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за проявление неуважения к власти. Они были оштрафованы на суммы от 30 000 до 70 000 руб. и пожаловались в ЕСПЧ на нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода выражения мнения).
Есть заявители, которые пожаловались на нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность). Все жалобы объединены в одно производство, сказал «Ведомостям» юрист «Агоры» Станислав Селезнев: «Это говорит как минимум о том, что наше видение проблемы недопустимого ограничения свободы выражения мнения, которую создал [новый] закон, нашло свой отклик в ЕСПЧ». Поводом для применения административной ответственности к заявителям стали прежде всего их публикации в соцсетях с критикой властей России, некоторые из них с использованием нецензурной лексики.
Закон, предусматривающий санкции за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», вступил в силу в марте 2019 г. Его соавторами были сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, к ним впоследствии присоединились многие другие коллеги. За неуважительное высказывание о властях согласно статье 20.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы от 30 000 до 100 000 руб., при повторном нарушении – до 300 000 руб. или административный арест на срок до 15 суток. С момента принятия этой статьи, по данным «Агоры», суды рассмотрели более 200 таких дел, в 80% случаев оскорбления касаются президента России. В марте правозащитники докладывали, что граждане выплатили штрафы по таким делам на сумму свыше 1,6 млн руб., а не менее четверти дел возбуждалось по заявлениям неравнодушных граждан, многократных жалобщиков.
ЕСПЧ для выяснения обстоятельств по делу уже направил российским властям несколько вопросов для уточнения позиции: имело ли место нарушение статьи 10 конвенции, соответствует ли духу конвенции повышенная защита главы государства и госучреждений посредством введения специального закона о неуважении к власти, сообщили в «Агоре». Кроме того, ЕСПЧ интересуется, были ли, по мнению властей, наложенные на граждан России штрафы соразмерны тяжести правонарушения.
«Само по себе существование закона, прямо предусматривающего повышенное наказание за грубые высказывания в адрес высших государственных органов, является архаичным пережитком феодального строя, невесть каким образом появившимся в правовой системе Российской Федерации, государства – члена Совета Европы», – полагает Селезнев.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин отмечает «высокую оперативность, с которой Страсбургский суд коммуницировал указанную группу жалоб». «Известно, что, как правило, в порядке приоритета ЕСПЧ рассматривает жалобы на нарушение наиболее серьезных прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Скорее всего, ЕСПЧ руководствовался вопросами о самом качестве закона о неуважении к власти, его непродуманности и вредоносности и соразмерности санкций, примененных к заявителям, а также количеством однотипных жалоб и небольшим периодом времени, в течение которого они поступили», – говорит адвокат.