Неуважение к российской власти оценит Страсбургский суд

Закон, предусматривающий санкции за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», вступил в силу в марте 2019 г. Его соавторами были сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, к ним впоследствии присоединились многие другие коллеги. За неуважительное высказывание о властях согласно статье 20.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы от 30 000 до 100 000 руб., при повторном нарушении – до 300 000 руб. или административный арест на срок до 15 суток. С момента принятия этой статьи, по данным «Агоры», суды рассмотрели более 200 таких дел, в 80% случаев оскорбления касаются президента России. В марте правозащитники докладывали, что граждане выплатили штрафы по таким делам на сумму свыше 1,6 млн руб., а не менее четверти дел возбуждалось по заявлениям неравнодушных граждан, многократных жалобщиков.