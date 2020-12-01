Мертвые души отчисляют из вузов

Мертвые души отчисляют из вузовВ Воронежской области и Якутии выявили несуществующих студентов и лиц, их зачислявших
В Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) и его филиале в Борисоглебске сотрудники полиции 29 ноября провели оперативные мероприятия, связанные с совершенными в августе фальсификациями при зачислении студентов, сказал «Ведомостям» собеседник в вузе. На 2020/21 учебный год ВГТУ было выделено дополнительно всего 300 бюджетных мест, филиалу досталось дополнительно 50 мест.
Приемную кампанию филиал не смог осуществить в полной мере, чтобы выполнить на бумаге плановые показатели, ректорату в списках зачисляемых на 1-й курс студентов предложили мертвые души: абитуриентов, фактически не подававших заявлений о поступлении, говорит собеседник. Приказ о зачислении был подписан, контракт с директором филиала Леонидом Болотских пролонгирован 1 сентября, рассказывают в вузе.
Фальсификация вскрылась, когда в филиале ВГТУ начали начислять стипендию: было обнаружено, что среди вновь зачисленных есть студенты, уже учащиеся в том же филиале и перешедшие на старшие курсы. 46 «фиктивных студентов» отчислили с 1-го курса (копии приказов есть у «Ведомостей»).
В конце ноября был задержан ректор Арктического агротехнологического госуниверситета Якутска Иван Слепцов. По данным следствия, руководство вуза получило из федерального бюджета 250 млн руб. на обучение 136 студентов-бюджетников, однако эти средства они забрали себе и внесли в документацию ложные данные о поступлении несуществующих абитуриентов. В отношении Слепцова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения). В конце августа похожую схему выявили у руководителей одного из факультетов Волгоградского аграрного университета: им удавалось вписывать в число студентов десятки мертвых душ – с 2017 по 2019 г. они смогли похитить более 4 млн руб., решило следствие.
В ВГТУ и его филиале не ответили на звонки «Ведомостей». В пресс-службе ГУМВД по Воронежской области сообщили, что о возбуждении уголовного дела против должностных лиц в вузе речь не идет. В пресс-службе правительства региона и Минобре России комментарии не предоставили.
Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин говорит, что мертвые души в вузах появляются при недоборе студентов. «Это может возникать из-за желания вузов получать финансирование, поскольку есть система подушевого финансирования вузов», – сказал он. Недобор на бюджетные места, добавил Кудюкин, может привести к потере ректором своего поста и урезанию бюджетного финансирования на следующий год. В 2020 г. количество поступивших в вузы студентов из-за пандемии «драматически не уменьшилось», говорит руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин: люди, которые хотели поступать, принимали свое решение еще в 2019 г.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов