Мертвые души отчисляют из вузов

В конце ноября был задержан ректор Арктического агротехнологического госуниверситета Якутска Иван Слепцов. По данным следствия, руководство вуза получило из федерального бюджета 250 млн руб. на обучение 136 студентов-бюджетников, однако эти средства они забрали себе и внесли в документацию ложные данные о поступлении несуществующих абитуриентов. В отношении Слепцова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения). В конце августа похожую схему выявили у руководителей одного из факультетов Волгоградского аграрного университета: им удавалось вписывать в число студентов десятки мертвых душ – с 2017 по 2019 г. они смогли похитить более 4 млн руб., решило следствие.