В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса

В России выявили 28 214 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 587 заболевших
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 28 214 человек, следует из данных оперштаба на 17 декабря. Умерли 587 заболевших.
Днем ранее зарегистрировано 26 509 заболевших.
В Москве за сутки зарегистрировано 6 711 новых заболевших. За весь период в городе выявили более 715 тыс. случаев заражения. Более 551 тыс. человек выздоровели, более 10 тыс. — умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — (+3 763), Московская область — (+1 471), Нижегородская область — (+496), Свердловская область — (+397 случаев).
В топ-3 регионов по заболеваемости COVID-19 вошли, кроме Москвы (715 241), Санкт-Петербург — более 189 тыс. случаев заражения, и Московская область — более 133 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом — 2,7 млн заболевших. Первое место занимает США — около 16,97 млн случаев коронавируса, на втором месте Индия — 9,95 млн случаев, на третьем Бразилия — 7,04 млн. Всего в мире зарегистрировано около 74,24 млн случаев заражения коронавирусом и 1,64 млн смертей от него.