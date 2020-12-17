В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом — 2,7 млн заболевших. Первое место занимает США — около 16,97 млн случаев коронавируса, на втором месте Индия — 9,95 млн случаев, на третьем Бразилия — 7,04 млн. Всего в мире зарегистрировано около 74,24 млн случаев заражения коронавирусом и 1,64 млн смертей от него.