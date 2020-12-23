В Петербурге и Ленинградской области выросли продажи алкоголя

Уже 10 лет потребление крепкого алкоголя, в первую очередь водки, в России снижается, а вино и пиво становятся все более популярными, объясняет директор клуба. Это связанно со сменой потребительских предпочтений. «Потребители водки – в основном люди, получившие базовое воспитание в СССР. С каждым годом эта целевая группа сокращается, и появляется все больше устойчивых потребителей вина и пива. Это благоприятный фактор – до сих пор россияне пьют очень много крепкого алкоголя – в 2,5 раза больше, чем граждане стран ЕС», – говорит Черниговский.