В Петербурге и Ленинградской области выросли продажи алкоголя

В Петербурге и Ленинградской области выросли продажи алкоголяВ городе на первое место по продажам вышло вино, в области – водка
Продажи алкоголя в розничных магазинах Петербурга за 11 месяцев выросли на 3,2% (прирост 300 декалитров) в сравнении с тем же периодом 2019 г., сообщил гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Больше всего в Петербурге продали вина и водки – 3455 декалитров (рост на 7%) и 2384 декалитра (плюс 1,6%) соответственно.
В Ленинградской области динамика похожая, но прирост больше: весь алкоголь – 7%, вино – 14%, водка – 6%. Но в абсолютных цифрах у жителей области водка пока лидирует: ее продано 1409 декалитров, вина – 1187 декалитров. Хотя в области большой рост (на 24%) показали продажи ликероводочных напитков крепостью выше 25 градусов, на них приходится небольшая доля в потреблении: 145 декалитров – в 10 раз меньше продаж водки.
Уже 10 лет потребление крепкого алкоголя, в первую очередь водки, в России снижается, а вино и пиво становятся все более популярными, объясняет директор клуба. Это связанно со сменой потребительских предпочтений. «Потребители водки – в основном люди, получившие базовое воспитание в СССР. С каждым годом эта целевая группа сокращается, и появляется все больше устойчивых потребителей вина и пива. Это благоприятный фактор – до сих пор россияне пьют очень много крепкого алкоголя – в 2,5 раза больше, чем граждане стран ЕС», – говорит Черниговский.
Пандемия и кризис плохо сказались на компаниях, работающих с поставками алкоголя, говорит президент компании «Ладога дистрибьюшен» Вениамин Грабар. «Главной проблемой стала приостановка работы заведений HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг). Фирмам, которые специализируются на работе с этим сегментом, пришлось переключаться на ритейл, и продажи там показали рост», – говорит Грабар.
«Стремясь сократить расходы, некоторые россияне обратились к контрафакту. Но большинство все же осталось в легальном секторе – просто продукты premium и low premium уступили место “эконому” или в лучшем случае smart value (хорошее соотношение “цена-качество”). Плюс потребитель перешел на домашнее потребление – в том числе простых коктейлей. В итоге продажи джина Barrister по итогам 8 месяцев этого года выросли на 230% по сравнению с тем же периодом 2019 года», – отметил Грабар.
Параллельно с ростом продаж в Петербурге и Ленинградской области сократилось производство алкоголя: за 11 месяцев 2020 г. производство вина в городе уменьшилось на 82%, чем за те же месяцы 2019 г., водки – на 18%. Но слабоалкогольных напитков в Петербурге стали делать больше на 8%, а крепких ликероводочных изделий – на 24%, следует из данных «Клуба профессионалов алкогольного рынка».
Сокращение производства отечественного вина связанно с тем, что в России был принят закон «О виноградарстве и виноделии» (вступил в силу 26 июня 2020 г.). И теперь российскими винами считаются только произведенные из отечественного сырья и на территории страны. При этом российские производители винодельческого сырья могут обеспечить отечественные заводы только на 70%, поэтому некоторым крупным российским производителям тихих и игристых вин в этом году пришлось приостанавливать собственное производство, сказал Черниговский.
«Увеличение объемов потребления алкоголя связанно с пандемией и ограничениями, которые привели к уменьшению форм досуга у людей», – говорит председатель комиссии по промышленности петербургского заксобрания Алексей Макаров. Но повышенный спрос может стать стимулом для развития алкогольной промышленности в городе, считает депутат.