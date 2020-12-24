В России за сутки выявили рекордные 29 935 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили рекордные 29 935 новых случаев коронавирусаУмерли 635 заболевших. Это тоже рекорд
В России за последние сутки коронавирус выявили у 29 935 человек, следует из статистики оперштаба на 24 декабря. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Днем ранее сообщалось о 27 250 заболевших. Скончались 635 пациентов. Показатель смертности тоже рекордный.
За весь период в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2,4 млн человек выздоровели, более 53 000 — скончались от коронавируса.
В Москве за сутки выявили 8203 случая COVID-19. За весь период в городе зарегистрировано около 765 тыс. случаев заражения, более 588 тыс. из них выздоровели. 166 тыс. случаев остаются активными. более 10,5 тыс. человек умерли от коронавируса в Москве.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+ 3756 новых заболевших), Московская область (+1538), Нижегородская область (+502), Псковская область (+442).
В топ-3 регионов по заболеваемости, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — около 216 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 144 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — около 18,5 млн случаев, на втором месте Индия — 10,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия — около 7,4 млн случаев заражения. Всего в мире зарегистрировано 78,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,7 млн смертей от него.