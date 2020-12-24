В России за сутки выявили рекордные 29 935 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 8203 случая COVID-19. За весь период в городе зарегистрировано около 765 тыс. случаев заражения, более 588 тыс. из них выздоровели. 166 тыс. случаев остаются активными. более 10,5 тыс. человек умерли от коронавируса в Москве.