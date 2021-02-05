В России за сутки выявили 16 688 случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — около 26,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,8 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,4 млн, на четвертом месте Великобритания — 3,9 млн. Всего в мире выявлено 104,9 млн случаев заражения и около 2,9 млн смертей от вируса.