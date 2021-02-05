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В России за сутки выявили 16 688 случаев коронавируса

Умерли 527 заболевших
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Умерли за день 527 заболевших. За весь период пандемии в России зарегистрировали более 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. 3,4 млн пациентов выздоровели, более 75 500 — скончались.

4 февраля оперштаб сообщил о 16 714 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 2032 случая COVID-19. За весь период в городе зарегистрировали 939 тыс. случаев заражения, 86 тыс. из них продолжают лечение. Около 840 тыс. пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, около 14 тыс. погибли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 1463 случая, Московская область — 946 случаев, Нижегородская область — 473 и Воронежская область — 368.

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В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — 342 тыс. случаев заражения — и Московская область — 197 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — около 26,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 10,8 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 9,4 млн, на четвертом месте Великобритания — 3,9 млн. Всего в мире выявлено 104,9 млн случаев заражения и около 2,9 млн смертей от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных