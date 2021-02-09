В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 1584 случая болезни. За весь период в городе зарегистрировали 947 тыс. заболевших, из них более 78 тыс. продолжают лечение, 855 тыс. выздоровели. Скончались за все время пандемии в Москве более 14 тыс. человек.

