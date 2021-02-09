В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавирусаЭто минимальное с октября число заболевших
В России за сутки выявили 15 019 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это минимальное с октября число заболевших. В последний раз менее 15 тыс. зараженных оперштаб фиксировал в октябре 2020 г.
Умерли за день 530 заболевших. За весь период в России выявили почти 4 млн случаев заражения коронавирусом. Около 3,5 млн пациентов выздоровели, более 77 500 — скончались .
8 февраля оперштаб сообщил о 15 916 новых случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявили 1584 случая болезни. За весь период в городе зарегистрировали 947 тыс. заболевших, из них более 78 тыс. продолжают лечение, 855 тыс. выздоровели. Скончались за все время пандемии в Москве более 14 тыс. человек.
После Москвы в топ регионов по суточному приросту заболеваемости вошли Санкт-Петербург — 1078 случаев, Московская область — 903, Нижегородская область — 457, Воронежская область — 369.
В топ-3 регионов по общему количество заболевших COVID-19, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 347 тыс. случаев — и Московская область — 201 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 106,5 млн случаев заражения коронавирусом и 2,3 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 27,1 млн случаев, на втором месте Индия — 10,8 млн, на третьем месте Бразилия — 9,5 млн, на четвертом месте Великобритания — около 4 млн случаев заражения. Россия находится на пятом месте.