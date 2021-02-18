Бывший Хабаровский губернатор Виктор Ишаев приговорен к пяти годам условно

Другой обвиняемый по этому делу – предприниматель Геннадий Кондратов приговорен к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком и штрафу в 400 000 руб. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск компании «Роснефть» к Ишаеву и Кондратову на сумму в 5,5 млн руб.