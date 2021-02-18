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Бывший Хабаровский губернатор Виктор Ишаев приговорен к пяти годам условно

Он возместил ущерб на 5,7 млн рублей компании «Роснефть»
Константин Гликин
По словам источника, близкого к правоохранительным органам, суд, очевидно, признал заслуги и учел возраст Ишаева /Андрей Гордеев / Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы приговорил 17 февраля бывшего многолетнего губернатора Хабаровского края, а затем полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе 72-летнего Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штрафу в 800 000 руб.

Другой обвиняемый по этому делу – предприниматель Геннадий Кондратов приговорен к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком и штрафу в 400 000 руб. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск компании «Роснефть» к Ишаеву и Кондратову на сумму в 5,5 млн руб.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, судом было установлено, что в июле 2014 г. Ишаев, занимая должность советника президента «Роснефти» Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента компании, «с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО «Бейс» договора аренды нежилого помещения под офис в Хабаровском крае по завышенной цене».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных