Бывший Хабаровский губернатор Виктор Ишаев приговорен к пяти годам условно

Бывший Хабаровский губернатор Виктор Ишаев приговорен к пяти годам условноОн возместил ущерб на 5,7 млн рублей компании «Роснефть»
Замоскворецкий суд Москвы приговорил 17 февраля бывшего многолетнего губернатора Хабаровского края, а затем полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе 72-летнего Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штрафу в 800 000 руб.
Другой обвиняемый по этому делу – предприниматель Геннадий Кондратов приговорен к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком и штрафу в 400 000 руб. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск компании «Роснефть» к Ишаеву и Кондратову на сумму в 5,5 млн руб.
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, судом было установлено, что в июле 2014 г. Ишаев, занимая должность советника президента «Роснефти» Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента компании, «с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО «Бейс» договора аренды нежилого помещения под офис в Хабаровском крае по завышенной цене».