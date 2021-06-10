За финансирование нежелательных организаций грозит пять лет тюрьмы

В поправках, одобренных в первом чтении, отдельного наказания за финансирование не было. Теперь же к уголовной ответственности могут быть привлечены те, кто предоставляет деньги или помогает в сборе средств для нежелательных организаций, а также оказывает им какие-либо финансовые услуги. За такое пособничество депутаты предлагают наказывать обязательными работами на срок до 360 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. Криминализирована ко второму чтению и организация деятельности нежелательной структуры. Наказание – обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.