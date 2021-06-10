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За финансирование нежелательных организаций грозит пять лет тюрьмы

Депутаты Госдумы одобрили соответствующие поправки в Уголовный кодекс
Анна Нараева Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Соответствующие поправки ко второму чтению в законопроект, ужесточающий ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации), 10 июня были одобрены комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Во втором чтении законопроект может быть принят 15 июня.

В поправках, одобренных в первом чтении, отдельного наказания за финансирование не было. Теперь же к уголовной ответственности могут быть привлечены те, кто предоставляет деньги или помогает в сборе средств для нежелательных организаций, а также оказывает им какие-либо финансовые услуги. За такое пособничество депутаты предлагают наказывать обязательными работами на срок до 360 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. Криминализирована ко второму чтению и организация деятельности нежелательной структуры. Наказание – обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных