Эксперты оценили степень жесткости карантинных ограничений и вакцинации в регионах

Эксперты оценили степень жесткости карантинных ограничений и вакцинации в регионахВ 13 регионах жесткий подход к ограничениям и вакцинации, в 21субъекте, напротив, принимаются мягкие меры
Высокая степень жесткости карантинных ограничений и мер по вакцинации, по подсчетам фонда «Петербургская политика», введена в 13 регионах России. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге устойчивости регионов, который подготовил фонд.
Ограничения разной степени жесткости
В список регионов, принимающих наиболее жесткие меры в связи с пандемией коронавируса, вошли Москва и Московская область, Якутия, Бурятия, Хакасия, Карелия, Нижегородская, Иркутская, Псковская, Ивановская, Калининградская, Тульская области, Краснодарский край. В этих субъектах Федерации проходит обязательная вакцинация определенных категорий граждан и введены жесткие ограничения, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В Москве введена обязательная вакцинация, требуют сертификаты о вакцинации при госпитализации, а посещение общепита разрешено только при наличии QR-кода. Схожие меры введены и в Московской области. Бурятия ввела локдаун, ограничила допуск туристов на Байкал и тоже ввела обязательную вакцинацию.
В 21 регионе, напротив, низкая степень жесткости мер – это Тува, Липецкая, Самарская, Кировская, Волгоградская, Саратовская, Свердловская, Челябинская, Архангельская, Томская, Орловская области, Калмыкия, Еврейская АО, Красноярский край, Татарстан, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Удмуртия, Адыгея, Кабардино-Балкария. В этих регионах нет обязательной вакцинации, новых ограничений, а власти иногда подчеркивают, что у них в регионе свободнее, чем в других, объясняет Виноградов. Например, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что не планирует вводить обязательную вакцинацию. Об этом же говорил и глава Кировской области Игорь Васильев.
Еще 20 регионов в исследовании вошли в группу регионов со степенью жесткости ограничений и вакцинации выше средней, средняя степень жесткости ограничений в 22 субъектах, и в восьми регионах ограничения ниже среднего. К регионам со средней жесткостью ограничений отнесли Санкт-Петербург, который занимает третье место по числу заболевших, – там введено требование о вакцинации 65% сотрудников госучреждений, ограничена работа ресторанов в ночное время, а правительство города пообещало изучить опыт Москвы по введению QR-кодов.
В регионах, где ограничения выше среднего, вводят карантинные меры и обязательную вакцинацию, но нет какого-то давления на жителей региона, объясняет Виноградов: «В регионах, где средний уровень ограничений, почти нет обязательной вакцинации, но ужесточают карантинные меры. Между низким уровнем и уровнем ниже среднего особых различий нет – там зависимость от уровня существующих ограничений».
Что последует за принятыми мерами
Основная ответственность за вакцинацию легла на губернаторов и территориальные подразделения Роспотребнадзора, говорится в исследовании. Федеральные власти же старались не вступать в конфликт ни с вакцинированными, ни с «вакцина-диссидентами». По прогнозам экспертов фонда, в июле – августе перед выборами в Госдуму будет нарастать спонтанность в принятии мер в карантинной и вакцинной политике. Общественные настроения по поводу вакцинации могут вылиться как в раздражение властями, так и наоборот – власти будут использовать вакцинные дискуссии для отвлечения внимания и предотвращения возможного роста политизации граждан.
Должна быть общая система введения ограничений и подходов к обязательной вакцинации, которая бы зависела от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Во многих странах так – регионы поделены на красные, желтые, зеленые зоны в зависимости от числа заболевших, и исходя из показателей статистики решают, по какой модели вводить ограничения. Когда речь идет о жизни и здоровье граждан, нужно руководствоваться не лоббистским потенциалом и финансовыми возможностями того или иного региона, а рекомендациями врачей».
По его мнению, ни один регион не заинтересован в избыточных ограничениях, поскольку это приводит к волатильности показателей доверия и бьет по экономике и социальной сфере: «Среди населения большой запрос на единообразный подход к реагированию на угрозу коронавируса. Поэтому, скорее, в ближайшее время нас ждет унификация подходов в зависимости от тяжести эпидситуации». Скажется ли ситуация с пандемией на результатах выборов, будет зависеть от того, сколько продлятся ограничения, считает Костин: «Если в августе волна начнет спадать и ограничения ослабнут, то у партий будет время на активную агитацию и возможен рост социального самочувствия. Сейчас же очевидно – кто отработает лучше всего в антиковидной повестке, тот получит хороший задел для высокого результата на выборах».