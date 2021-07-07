Эксперты оценили степень жесткости карантинных ограничений и вакцинации в регионах

По его мнению, ни один регион не заинтересован в избыточных ограничениях, поскольку это приводит к волатильности показателей доверия и бьет по экономике и социальной сфере: «Среди населения большой запрос на единообразный подход к реагированию на угрозу коронавируса. Поэтому, скорее, в ближайшее время нас ждет унификация подходов в зависимости от тяжести эпидситуации». Скажется ли ситуация с пандемией на результатах выборов, будет зависеть от того, сколько продлятся ограничения, считает Костин: «Если в августе волна начнет спадать и ограничения ослабнут, то у партий будет время на активную агитацию и возможен рост социального самочувствия. Сейчас же очевидно – кто отработает лучше всего в антиковидной повестке, тот получит хороший задел для высокого результата на выборах».