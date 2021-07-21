В регионах началась вакцинация сотрудников избиркомов

В регионах началась вакцинация сотрудников избиркомовНовые требования по борьбе с коронавирусом могут осложнить работу наблюдателей на выборах
В регионах России началась массовая вакцинация сотрудников избиркомов. В Свердловском облизбиркоме намерены к сентябрю привить всех работников избирательных комиссий. Об этом заявила 20 июля советник председателя избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.
Специальный мобильный медпункт для этого открыли в здании администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. В некоторых свердловских муниципалитетах вакцинировано уже 80% членов комиссий, сообщили в региональном избиркоме. О том, что количество привитых сотрудников комиссий превысило 73% и вакцинация будет массовой, 16 июля заявил председатель Белгородского облизбиркома Игорь Лазарев.
Сейчас в избиркомах работает 900 000 человек, сказали «Ведомостям» в пресс-службе Центризбиркома. Региональные комиссии могут только рекомендовать вакцинироваться своим сотрудникам, говорит юрист Гарегин Митин, но благодаря информационной кампании почти все сотрудники комиссий будут вакцинированы. ЦИК ранее опубликовал рекомендации Роспотребнадзора о профилактике коронавируса при проведении выборов. Они утверждены главным санитарным врачом России Анной Поповой и согласованы председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
Среди рекомендаций – вакцинация членов избирательных комиссий и наблюдателей. Во время голосования, согласно документу, все посетители избирательных участков должны будут измерять температуру, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, регулярно менять маски и перчатки. Будет запрещено принимать пищу, а также касаться друг друга.
ЛДПР будет вакцинировать всех наблюдателей, сообщил депутат Госдумы Алексей Диденко. Но власти все равно могут пользоваться требованием о соблюдении социальной дистанции, чтобы сажать людей не за 1,5 м от урн, а за 15 м, говорит он. На большинстве участков достаточно пространства для работы с соблюдением дистанции, отметил замруководителя центрального аппарата «Справедливой России» Николай Новичков. Но новые требования могут стать поводом для удаления с участков наблюдателей за несоблюдение дистанции, температуру, отказ надевать маски и перчатки, считает он.
Рекомендации Роспотребнадзора будут использоваться для попытки выдавить с избирательных участков назначенных оппозицией членов комиссий, говорит депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Намного легче будет не допускать на участки и наблюдателей, ссылаясь на их повышенную температуру, неправильно надетую маску или отказ выполнить иные меры, изложенные в рекомендациях, считает он.
Документ имеет рекомендательный характер, говорит эксперт по выборам Григорий Мельконьянц, но все равно может затруднить работу наблюдателей, а также избирательных комиссий. Среди самых сложновыполнимых требований, по его мнению, – соблюдение социальной дистанции, регулярная замена масок и перчаток. Сотрудник полиции не будет разбираться с тем, каков юридический статус этих рекомендаций, он отвезет наблюдателя в отделение, считает он.