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В регионах началась вакцинация сотрудников избиркомов

Новые требования по борьбе с коронавирусом могут осложнить работу наблюдателей на выборах
Константин Гликин
Сейчас в избиркомах работает 900 000 человек /Андрей Гордеев / Ведомости

В регионах России началась массовая вакцинация сотрудников избиркомов. В Свердловском облизбиркоме намерены к сентябрю привить всех работников избирательных комиссий. Об этом заявила 20 июля советник председателя избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.

Специальный мобильный медпункт для этого открыли в здании администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. В некоторых свердловских муниципалитетах вакцинировано уже 80% членов комиссий, сообщили в региональном избиркоме. О том, что количество привитых сотрудников комиссий превысило 73% и вакцинация будет массовой, 16 июля заявил председатель Белгородского облизбиркома Игорь Лазарев.

Сейчас в избиркомах работает 900 000 человек, сказали «Ведомостям» в пресс-службе Центризбиркома. Региональные комиссии могут только рекомендовать вакцинироваться своим сотрудникам, говорит юрист Гарегин Митин, но благодаря информационной кампании почти все сотрудники комиссий будут вакцинированы. ЦИК ранее опубликовал рекомендации Роспотребнадзора о профилактике коронавируса при проведении выборов. Они утверждены главным санитарным врачом России Анной Поповой и согласованы председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Среди рекомендаций – вакцинация членов избирательных комиссий и наблюдателей. Во время голосования, согласно документу, все посетители избирательных участков должны будут измерять температуру, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, регулярно менять маски и перчатки. Будет запрещено принимать пищу, а также касаться друг друга.

ЛДПР будет вакцинировать всех наблюдателей, сообщил депутат Госдумы Алексей Диденко. Но власти все равно могут пользоваться требованием о соблюдении социальной дистанции, чтобы сажать людей не за 1,5 м от урн, а за 15 м, говорит он. На большинстве участков достаточно пространства для работы с соблюдением дистанции, отметил замруководителя центрального аппарата «Справедливой России» Николай Новичков. Но новые требования могут стать поводом для удаления с участков наблюдателей за несоблюдение дистанции, температуру, отказ надевать маски и перчатки, считает он.

Рекомендации Роспотребнадзора будут использоваться для попытки выдавить с избирательных участков назначенных оппозицией членов комиссий, говорит депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Намного легче будет не допускать на участки и наблюдателей, ссылаясь на их повышенную температуру, неправильно надетую маску или отказ выполнить иные меры, изложенные в рекомендациях, считает он.

Документ имеет рекомендательный характер, говорит эксперт по выборам Григорий Мельконьянц, но все равно может затруднить работу наблюдателей, а также избирательных комиссий. Среди самых сложновыполнимых требований, по его мнению, – соблюдение социальной дистанции, регулярная замена масок и перчаток. Сотрудник полиции не будет разбираться с тем, каков юридический статус этих рекомендаций, он отвезет наблюдателя в отделение, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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