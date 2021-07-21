В регионах началась вакцинация сотрудников избиркомов

ЛДПР будет вакцинировать всех наблюдателей, сообщил депутат Госдумы Алексей Диденко. Но власти все равно могут пользоваться требованием о соблюдении социальной дистанции, чтобы сажать людей не за 1,5 м от урн, а за 15 м, говорит он. На большинстве участков достаточно пространства для работы с соблюдением дистанции, отметил замруководителя центрального аппарата «Справедливой России» Николай Новичков. Но новые требования могут стать поводом для удаления с участков наблюдателей за несоблюдение дистанции, температуру, отказ надевать маски и перчатки, считает он.