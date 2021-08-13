Эксперты оценили решение Собянина о выводе работников с удаленки

По словам заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова, в ФНПР работники с жалобами на перевод не удаленный режим не обращались. Это может быть связано с тем, что у производственно-промышленных специальностей, представители которых могут обращаться в ФНПР, «возможность удаленки ограничена в принципе», так же как у медперсонала, который во время пандемии работал активнее, чем «в мирное время», сказал Шершуков.