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Эксперты оценили решение Собянина о выводе работников с удаленки

Требование о переводе 30% сотрудников в Москве на дистанционный режим работы отменено
Анна Нараева
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении части коронавирусных ограничений. Требование об обязательном переводе на удаленную работу 30% сотрудников, включая работников старше 65 лет, отменено. Такое требование рекомендовано соблюдать в том случае, если это не вредит работе организаций, написал Собянин в своем блоге.

При этом сохраняется необходимость измерять температуру сотрудникам, но не каждые четыре часа, а только в начале рабочего дня, по-прежнему в офис нельзя допускать людей с признаками ОРВИ. Отменено обязательное тестирование 10% работников на ковид каждые 15 дней.

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Решением мэра сняты все ограничения на посещение зоопарков. В то же время в Москве продолжает действовать масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, посещение кино и театров.

Причиной смягчения ограничений послужило снижение выявленных случаев заболеваемости, сказано в блоге мэра.

// сайт мэра Москвы

По словам заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова, в ФНПР работники с жалобами на перевод не удаленный режим не обращались. Это может быть связано с тем, что у производственно-промышленных специальностей, представители которых могут обращаться в ФНПР, «возможность удаленки ограничена в принципе», так же как у медперсонала, который во время пандемии работал активнее, чем «в мирное время», сказал Шершуков.

Во время встреч бизнес высказывал опасения в связи с введенными требованиями по обязательному переводу 30% сотрудников на удаленку, сказала «Ведомостям» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Массового возвращения сотрудников с удаленки не стоит ожидать, так как для части бизнеса этот формат работы уже «стал понятным и отработанным», считает она.

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Минеева отметила, что сохранение ограничений на массовых мероприятия сказывается на отрасли, в которой работают около 2 млн человек.

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Мэр вывел работников с удаленки, поскольку этого требует здравый смысл и запрос работодателей, говорит политолог Константин Калачев. Оставшийся запрет на массовые акции при необходимости мог бы стать обоснованием для отказа в проведении гипотетических акций протеста после выборов, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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