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На письмо врачей антиваксерам отреагировали в Кремле и регионах

Принципиальных противников прививок не более 15-16%, говорят социологи
Максим Иванов Анна Киселева
Антиваксеров пригласили ознакомиться с реальным положением дел в ковидных больницах. Согласились не все / Сергей Карпухин / ТАСС

Опубликованное утром 24 ноября открытое письмо 11 главных врачей российских ковидных больниц к известным противникам обязательной вакцинации от COVID-19 и ограничений во время пандемии поддержали их коллеги в регионах и Кремль. Авторы письма предложили провести противников вакцинации и ограничений по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц: «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать». Среди адресатов – председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, депутат-единоросс Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, актер Егор Бероев, артисты Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая, музыкант Константин Кинчев и др.

Днем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле в курсе инициативы врачей и оценивают ее «очень положительно». Он выразил надежду, что авторитет врачей, подписавших это письмо, поможет изменить точку зрения по поводу прививок. «Их не так много, но все равно такая прослойка людей есть», – заявил Песков. Среди подписавших письмо – главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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