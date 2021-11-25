На письмо врачей антиваксерам отреагировали в Кремле и регионах

На письмо врачей антиваксерам отреагировали в Кремле и регионахПринципиальных противников прививок не более 15-16%, говорят социологи
Опубликованное утром 24 ноября открытое письмо 11 главных врачей российских ковидных больниц к известным противникам обязательной вакцинации от COVID-19 и ограничений во время пандемии поддержали их коллеги в регионах и Кремль. Авторы письма предложили провести противников вакцинации и ограничений по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц: «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать». Среди адресатов – председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, депутат-единоросс Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, актер Егор Бероев, артисты Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая, музыкант Константин Кинчев и др.
Днем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле в курсе инициативы врачей и оценивают ее «очень положительно». Он выразил надежду, что авторитет врачей, подписавших это письмо, поможет изменить точку зрения по поводу прививок. «Их не так много, но все равно такая прослойка людей есть», – заявил Песков. Среди подписавших письмо – главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко и др.