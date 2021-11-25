На письмо врачей антиваксерам отреагировали в Кремле и регионах

Опубликованное утром 24 ноября открытое письмо 11 главных врачей российских ковидных больниц к известным противникам обязательной вакцинации от COVID-19 и ограничений во время пандемии поддержали их коллеги в регионах и Кремль. Авторы письма предложили провести противников вакцинации и ограничений по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц: «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать». Среди адресатов – председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, депутат-единоросс Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, актер Егор Бероев, артисты Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая, музыкант Константин Кинчев и др.