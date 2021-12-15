Роспотребнадзор прокомментировал неизвестную смертельную болезнь в Южном Судане

Роспотребнадзор прокомментировал неизвестную смертельную болезнь в Южном СуданеОна не сможет напрямую добраться до России, считает представитель ведомства
Представитель Роспотребнадзора утром 15 декабря заявил об осведомленности о вспышке в Южном Судане неизвестного заболевания, «которое ранее приняли за холеру» и от которой умерли «десятки человек». Он подтвердил, что ВОЗ направила в штат Джонглей группу быстрого реагирования для установления природы неизвестного заболевания: «Экспертам ВОЗ придется добираться до районов эпицентра заболевания на вертолете, так как по суше они все еще недоступны». Ставший эпицентром заболевания штат Джонглей подвергся в этом году сильнейшим за 60 лет наводнениям, что затрудняет доступ медиков и ученых в этот регион. Южноафриканская радиостанция SABC сообщила 14 декабря, что в Южном Судане в штате Джоглей за последние несколько недель от неизвестной болезни умерли 89 человек.
Также представитель Роспотребнадзора отметил, что ведомство внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. В то же время он подчеркнул, что действующие в России санитарные меры «позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (с которым отсутствует прямое авиасообщение)». «Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской федерации практически отсутствует», – говорится в сообщении ведомства.
В отличие от соседнего Судана, где есть хотя бы какие-то частные российские компании и военные интересы, включая в перспективе базу ВМФ, с Южным Суданом у России крайне слабые контакты, отмечает заведующий Центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костелянец. В стране в основном работают российские пилоты – как вольнонаемные, так и в составе миротворческой миссии ООН. Прямого транспортного сообщения Южного Судана с Россией нет, нет там даже российского посольства – консульский отдел в Южном Судане расположен в российском диппредствительстве в Уганде. Не присутствуют там, по крайней мере, официально, российские добывающие компании, хотя вероятность того, что отдельные технические специалисты с российским гражданством, как-то инструкторы, геологи, инженеры там находятся, всё же есть.
Другое дело, что ощутимое российское присутствие есть в соседней с Южным Суданом Центральноафриканской республике (ЦАР), где официально действуют российские военные специалисты по линии Минобороны, есть и российское посольство, а также сообщается о работе «российских ЧВК». Но транзит людей в ЦАР идет через Судан, а не через непосредственного соседа ЦАР Южный Судан. Основной экономический партнер Южного Судана сейчас – соседняя Уганда, с которой Россия активно контактирует по линии продаж оружия, инвестиций в местные отрасли и даже в сфере туризма. Если и есть угроза инфекции для России, то через эту страну или Судан, считает африканист. Таким образом, основной эпидемический риск для России – это переход данного неизвестного заболевания в соседние как минимум три страны – Уганду, Судан и ЦАР, с которыми Москва активно сотрудничает. Впрочем, на фоне ужесточения санитарного контроля для рейсов из Африки из-за штамма омикрон вероятность передачи этого заболевания прямо в Россию крайне мала, заключает Костелянец.
В Южном Судане российские частные, государственные и государственно-частные компании не присутствуют, подтвердил «Ведомостям» политтехнолог и специалист по Африке Виктор Васильев. На постоянной основе российское государство также больше не осуществляет гуманитарных операций в стране (исключая присутствия пилотов миссии ООН с российским гражданством). Но из-за сложной политической и экономической ситуации в Южном Судане работает много международных гуманитарных организаций, и логистически он связан напрямую с Суданом. Головные офисы работающих в Южном Судане гуманитарщиков находятся в суданской столице Хартуме. Так что неизвестная болезнь может довольно быстро распространиться через работников гуманитарных организаций и далее по цепочке – на россиян, работающих в Хартуме, военных специалистов, сотрудников компаний, занимающихся добычей золота. Если эта болезнь имеет потенциал к быстрому распространению, то рано или поздно она может дойти и до России.
Южный Судан на данный момент – самое «молодое» государство, ставшее членом ООН – в 2011 г. Богатое нефтью и населенное преимущественно черными христианами, оно стало независимым в результате конфликта с центральным правительством Судана (большинство – арабы-мусульмане), длившегося десятилетиями, в ходе которого погибли не менее 2 млн человек. В январе 2011 г. в Южном Судане прошел референдум о независимости, признанный законным международным сообществом. Однако в том же году у Южного Судана с Суданом начался пограничный конфликт из-за спорной территории в Южном Кордофане. Военные действия периодически вспыхивают и в самом Южном Судане между различными этническими группами.