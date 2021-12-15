Роспотребнадзор прокомментировал неизвестную смертельную болезнь в Южном Судане

Другое дело, что ощутимое российское присутствие есть в соседней с Южным Суданом Центральноафриканской республике (ЦАР), где официально действуют российские военные специалисты по линии Минобороны, есть и российское посольство, а также сообщается о работе «российских ЧВК». Но транзит людей в ЦАР идет через Судан, а не через непосредственного соседа ЦАР Южный Судан. Основной экономический партнер Южного Судана сейчас – соседняя Уганда, с которой Россия активно контактирует по линии продаж оружия, инвестиций в местные отрасли и даже в сфере туризма. Если и есть угроза инфекции для России, то через эту страну или Судан, считает африканист. Таким образом, основной эпидемический риск для России – это переход данного неизвестного заболевания в соседние как минимум три страны – Уганду, Судан и ЦАР, с которыми Москва активно сотрудничает. Впрочем, на фоне ужесточения санитарного контроля для рейсов из Африки из-за штамма омикрон вероятность передачи этого заболевания прямо в Россию крайне мала, заключает Костелянец.