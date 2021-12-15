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Общество

Приговор по «ингушскому делу» притормозит развитие территориальных споров на Кавказе

Организаторы протестов получили от 7,5 до 9 лет лишения свободы
Анна Нараева
Выступавшие против соглашения 2018 г. с Чечней о разделе границ получили сроки от 7,5 до 9 лет по разным обвинениям, включая экстремизм. / Саид Царнаев / РИА Новости

Кисловодский городской суд Ставропольского края 15 декабря вынес приговор по делу участников протестов против соглашения Чечни и Ингушетии об определении границы между республиками. Все семеро обвиняемых признаны виновными в «организации применения насилия к представителям власти, опасного для жизни и здоровья».

Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов также были признаны виновными в создании экстремистского сообщества, их приговорили к самому строгому наказанию – девяти годам колонии общего режима. Кроме того, Ужахов признан виновным в создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, Барахоев – в участии в этой деятельности и еще в неуведомлении о наличии второго гражданства. Как пояснила «Ведомостям» адвокат Фатима Урусова, не было ни одной организации, в которой состояли бы все обвиняемые.

Остальные признаны также виновными в участии в экстремистском сообществе. В итоге Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев приговорены к восьми годам колонии общего режима, Зарифа Саутиева – к 7,5 года, это самое мягкое наказание. Урусова сказала, что приговор будет обжалован в Ставропольском краевом суде.

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Пограничный спор двух республик впервые обострился в сентябре 2009 г. Тогда президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы вернуть границу к виду 1934 г. – тогда Сунженский район Ингушетии был полностью чеченским, а также республике частично принадлежал Малгобегский район. Юнус-Бек Евкуров, который в тот момент занимал пост президента Ингушетии, попросил «не провоцировать конфликт», и оба субъекта представили Москве свои варианты видения границы.

В сентябре 2018 г. власти Чечни и Ингушетии приняли решение о подписании соглашения об обмене территориями. Главы республик заявили, что ни одна из сторон не была ущемлена. Подписание соглашения сопровождали акции протеста, которые начались в Сунженском районе Ингушетии и продолжились в столице – Магасе. Организаторы протестов (во время которых в том числе происходили столкновения с Росгвардией) были задержаны.

Суды редко рассматривают уголовные дела, связанные с нарушением территориальной целостности, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но, отметил он, насилие в отношении представителей власти при исполнении «всегда каралось достаточно сурово».

По мнению профессора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Примакова РАН Алексея Малашенко, приговор призван поставить точку в территориальных спорах на Северном Кавказе: «Речь идет не только о конфликте Чечни и Ингушетии, но и об аналогичных спорах Ингушетии и Северной Осетии, Чечни и Дагестана. Это предупреждение, причем предупреждение достаточно суровое». Хотя работа по регулированию границ еще предстоит, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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