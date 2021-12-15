Приговор по «ингушскому делу» притормозит развитие территориальных споров на Кавказе

Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов также были признаны виновными в создании экстремистского сообщества, их приговорили к самому строгому наказанию – девяти годам колонии общего режима. Кроме того, Ужахов признан виновным в создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, Барахоев – в участии в этой деятельности и еще в неуведомлении о наличии второго гражданства. Как пояснила «Ведомостям» адвокат Фатима Урусова, не было ни одной организации, в которой состояли бы все обвиняемые.