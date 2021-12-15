Приговор по «ингушскому делу» притормозит развитие территориальных споров на Кавказе

Приговор по «ингушскому делу» притормозит развитие территориальных споров на КавказеОрганизаторы протестов получили от 7,5 до 9 лет лишения свободы
Кисловодский городской суд Ставропольского края 15 декабря вынес приговор по делу участников протестов против соглашения Чечни и Ингушетии об определении границы между республиками. Все семеро обвиняемых признаны виновными в «организации применения насилия к представителям власти, опасного для жизни и здоровья».
Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов также были признаны виновными в создании экстремистского сообщества, их приговорили к самому строгому наказанию – девяти годам колонии общего режима. Кроме того, Ужахов признан виновным в создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, Барахоев – в участии в этой деятельности и еще в неуведомлении о наличии второго гражданства. Как пояснила «Ведомостям» адвокат Фатима Урусова, не было ни одной организации, в которой состояли бы все обвиняемые.
Остальные признаны также виновными в участии в экстремистском сообществе. В итоге Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев приговорены к восьми годам колонии общего режима, Зарифа Саутиева – к 7,5 года, это самое мягкое наказание. Урусова сказала, что приговор будет обжалован в Ставропольском краевом суде.
Пограничный спор двух республик впервые обострился в сентябре 2009 г. Тогда президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы вернуть границу к виду 1934 г. – тогда Сунженский район Ингушетии был полностью чеченским, а также республике частично принадлежал Малгобегский район. Юнус-Бек Евкуров, который в тот момент занимал пост президента Ингушетии, попросил «не провоцировать конфликт», и оба субъекта представили Москве свои варианты видения границы.
В сентябре 2018 г. власти Чечни и Ингушетии приняли решение о подписании соглашения об обмене территориями. Главы республик заявили, что ни одна из сторон не была ущемлена. Подписание соглашения сопровождали акции протеста, которые начались в Сунженском районе Ингушетии и продолжились в столице – Магасе. Организаторы протестов (во время которых в том числе происходили столкновения с Росгвардией) были задержаны.
Суды редко рассматривают уголовные дела, связанные с нарушением территориальной целостности, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но, отметил он, насилие в отношении представителей власти при исполнении «всегда каралось достаточно сурово».
По мнению профессора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Примакова РАН Алексея Малашенко, приговор призван поставить точку в территориальных спорах на Северном Кавказе: «Речь идет не только о конфликте Чечни и Ингушетии, но и об аналогичных спорах Ингушетии и Северной Осетии, Чечни и Дагестана. Это предупреждение, причем предупреждение достаточно суровое». Хотя работа по регулированию границ еще предстоит, отметил он.