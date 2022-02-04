Въезд в Россию по упрощенным правилам могут получить не все

Въезд в Россию по упрощенным правилам могут получить не всеПравительство определит перечень стран, туристам из которых для визы достаточно брони отеля
Министерство иностранных дел предложило изменить выдачу туристических виз в Россию. Проект поправок в закон о въезде и выезде из страны опубликован для публичного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. МИД предлагает выдавать обыкновенную туристическую визу на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или другом объекте, сведения о которых есть в едином перечне классифицированных гостиниц, гражданам только тех государств, список которых будет определять правительство. Согласно плану законопроектной деятельности правительства, документ может быть внесен в Госдуму в сентябре 2022 г.
Ранее МИД сам предлагал упростить правила получения виз для развития туристической отрасли России. В мае 2021 г. президент подписал закон, согласно которому туристическая виза выдается на срок до шести месяцев на основании брони в объекте из единого перечня классифицированных гостиниц. Однако по итогам мониторинга принятых в 2021 г. поправок была выявлена необходимость определения специального перечня стран, граждане которых смогут получать визы по упрощенным правилам. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «данная мера направлена прежде всего на обеспечение национальной безопасности России».
В октябре 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень стран, для въезда из которых требуется электронная виза (она пока не заработала из-за пандемии). В него вошли 52 государства, в том числе страны Евросоюза, Мексика, Сингапур, Турция, Филиппины, Саудовская Аравия, Япония, Индия и др. В список стран, туристы из которых смогут оформлять визы по упрощенным правилам, вероятно, войдут те же государства.
Сейчас из-за пандемии коронавируса действуют особые правила въезда в Россию. Въехать в страну можно только из тех стран, которым оперативный штаб по борьбе с коронавирусом дал возможность открыть воздушное сообщение, – их всего 79, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он предполагает, что введение перечня стран, по аналогии с электронной визой, может быть связано с определенными межгосударственными соглашениями. Кроме того, при выдаче виз учитывается критерий взаимности, то есть упрощать визовый режим будут для тех стран, которые легко выдают визу россиянам. Вопросы национальной безопасности также учитываются, что связано с обстановкой в тех или иных странах, добавляет он.
Присутствие стран в перечне утверждаемых правительством государств, скорее всего, будет обусловлено наличием либо отсутствием межгосударственных разногласий, а также эпидемиологической обстановкой, считает руководитель практики частного права Amulex.ru Елена Проскурова. «Кроме того, много стран, граждане которых могут въезжать в Россию в безвизовом порядке, следовательно, эти страны в перечень не войдут», – говорит она.
В новом перечне национальная безопасность, скорее всего, используется как основание для ограничений так называемых недружественных стран и стран, вводящих экономические и въездные санкции в отношении россиян, считает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Если в официальном списке недружественных только США и Чехия, но не покрыты, например, Великобритания, Канада или Австралия, активно вводящие собственные санкции», – напоминает он. В утвержденном списке 52 государств по электронной визе в основном страны Евросоюза, говорит Именнов: «Однако Евросоюз – второй после США по введению санкций, поэтому вероятно, что правительство решило исправить данный недочет и предусмотреть запасное основание не выдать визу для европейских стран из списка 52». По его мнению, для граждан из правительственного перечня стран процедура получения визы не изменится. В то же время данное нововведение определенно усложнит выдачу виз для граждан стран, которые не войдут в перечень правительства, добавляет он.
Сейчас туристы получают обычные визы в российских загранучреждениях, поскольку система электронных виз пока не работает, говорит Горин. «Въездной туризм наиболее сильно пострадал из-за пандемии, по итогам 2020 г. падение въездного туризма было 97%, по итогам 2021 г. – 95%. Поэтому для его восстановления нужно максимально упрощать визовые формальности, поскольку это сразу приводит к росту турпотока на 30%», – продолжает Горин. По его словам, еще одна проблема сейчас в том, что иностранцы в России каждые 48 часов должны сдавать ПЦР-тесты, чтобы посещать туристические объекты, где требуется QR-код.
Ростуризм и МИД не ответили на запросы «Ведомостей».