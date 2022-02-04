Въезд в Россию по упрощенным правилам могут получить не все

В новом перечне национальная безопасность, скорее всего, используется как основание для ограничений так называемых недружественных стран и стран, вводящих экономические и въездные санкции в отношении россиян, считает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Если в официальном списке недружественных только США и Чехия, но не покрыты, например, Великобритания, Канада или Австралия, активно вводящие собственные санкции», – напоминает он. В утвержденном списке 52 государств по электронной визе в основном страны Евросоюза, говорит Именнов: «Однако Евросоюз – второй после США по введению санкций, поэтому вероятно, что правительство решило исправить данный недочет и предусмотреть запасное основание не выдать визу для европейских стран из списка 52». По его мнению, для граждан из правительственного перечня стран процедура получения визы не изменится. В то же время данное нововведение определенно усложнит выдачу виз для граждан стран, которые не войдут в перечень правительства, добавляет он.