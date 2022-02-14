Проект указа о традиционных ценностях обсудят с президентом в марте

5 февраля «за» проголосовали 17 200 человек, «против» – 14 600. 14 февраля отзывов было уже 179 689 (100 760 – «за» и 78 928 – «против»). На это первым обратил внимание физик Сергей Шпилькин. Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк отмечает, что документ на портале обычно набирает всего несколько десятков или сотен голосов. Громкий случай был в 2015 г. с инициативой Минкультуры об авторском сборе в интернете. Как писали «Ведомости», тогда техподдержка сайта (он находится в ведении Минэкономразвития) провела проверку и пришла к выводу, что большинство отзывов о законопроекте оставили бот-программы, обсуждение было свернуто. «Ведомости» направили в министерство запрос о том, проводится ли такая проверка сейчас. Козлюк отмечает, что, в принципе, легитимность голосования юридически никак не закреплена.