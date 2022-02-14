Проект указа о традиционных ценностях обсудят с президентом в марте

Проект указа о традиционных ценностях обсудят с президентом в мартеМинистерство культуры решило доработать документ
Приостановку обсуждения действующей редакции проекта указа президента об «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в пресс-службе Минкультуры 14 февраля объяснили поиском «новых подходов» к документу. Проект был размещен Минкультуры для публичного обсуждения в конце декабря 2021 г. на портале regulation.gov.ru.
Угрозу традиционным ценностям, как указали авторы документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций». А к самим ценностям в документе предлагают отнести патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным и т. д.
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что проект был поддержан членами Общественной палаты на заседании 7 февраля, но был раскритикован в профессиональном сообществе, а также гражданами. Перед отменой обсуждения проекта указа было опубликовано письмо кинематографистов министру культуры Ольге Любимовой. Они выразили опасение, что проект документа предполагает введение дополнительного контроля над искусством, а контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя. Также в ходе обсуждения документа на портале regulation.gov.ru эксперты заподозрили накрутку голосов как за, так и против инициативы.
5 февраля «за» проголосовали 17 200 человек, «против» – 14 600. 14 февраля отзывов было уже 179 689 (100 760 – «за» и 78 928 – «против»). На это первым обратил внимание физик Сергей Шпилькин. Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк отмечает, что документ на портале обычно набирает всего несколько десятков или сотен голосов. Громкий случай был в 2015 г. с инициативой Минкультуры об авторском сборе в интернете. Как писали «Ведомости», тогда техподдержка сайта (он находится в ведении Минэкономразвития) провела проверку и пришла к выводу, что большинство отзывов о законопроекте оставили бот-программы, обсуждение было свернуто. «Ведомости» направили в министерство запрос о том, проводится ли такая проверка сейчас. Козлюк отмечает, что, в принципе, легитимность голосования юридически никак не закреплена.
В Кремле рассчитывают, что работа над документом будет продолжена, заявил позже журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ориентировочно в середине марта состоится заседание президентского совета по культуре, и на нем, как отметил Песков, члены совета смогут обсудить с главой государства свои предложения по доработке документа. Позиции опрошенных «Ведомостями» членов президентского совета расходятся.
К примеру, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская просто приветствовала снятие проекта указа с рассмотрения. «Большая часть замечаний сводится к тому, что чрезмерное регулирование творческого процесса может его в конце концов погубить», – сказал «Ведомостям» член думского комитета по культуре Александр Шолохов. На его взгляд, этот процесс нельзя чрезмерно регулировать, но «нужны ограничения, касающиеся морально-этической стороны», которая «в значительной степени всем очевидна». Зампред общественного совета при Минкультуры Артем Демидов поддерживает документ в части положений о сохранении культурного наследия: «Некоторые вещи можно приветствовать, а некоторые вызывают опасения, особенно в связи с тем, как они потом будут трактоваться на практике».