Как снятие антиковидных ограничений в Москве скажется на заболеваемости

Как снятие антиковидных ограничений в Москве скажется на заболеваемостиСобянин разрешил вернуть работников с удаленки и разблокировал транспортные карты пенсионеров
Мэр Москвы Сергей Собянин днем 25 февраля подписал указ о снятии ряда антиковидных ограничений в городе. С 28 февраля будет снята блокировка с транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет, а также граждан с хроническими хронические заболеваниями, сообщил Собянин на своем сайте. Обязательная мера для работодателей о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы будет носить рекомендательный характер, добавил мэр.
Любые ограничительные мероприятия основываются на статистических данных, говорит доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. По его словам, главный показатель – это не количество вновь выявленных случаев ковида, а количество свободных коек в больницах.
«Если руководство департамента здравоохранения Москвы видит, что количество свободных коек увеличивается с каждым днем, то в этом случае могут быть предприняты какие-то мероприятия по сокращению количества ограничительных мероприятий. На сегодняшний день мы видим, что число госпитализаций неуклонно снижается, а количество выздоровевших растет. Поэтому снятие ограничений – не всех сразу, а некоторых, вполне оправдано», – считает Вознесенский.
По данным оперативного штаба Москвы от 25 февраля, за предыдущие сутки госпитализированы 543 человека, 3333 заболели. По данным от 24 февраля, днем ранее госпитализировали 505 человек, ковид выявили у 4 730 москвичей.
Показатели заболеваемости также «очень красноречиво говорят о том, что ситуация стала чуть-чуть получше, считает врач Тимур Пестерев. По его словам, у снятия ограничений вряд ли будут негативные последствия, так как не все меры на деле действительно соблюдались. Не соблюдается и масочный режим, говорит Пестерев. Именно поэтому вряд ли произойдет сильный рост заболеваемости из-за того, что работодатели вернут сотрудников в офисы, а пенсионерам и другим категориям граждан разблокируют транспортные карты.
На удаленку уходили «те, кто мог», полагает эпидемиолог Василий Власов. По его мнению, ранее уровень заболеваемости был столь высок, что, вероятно, уже переболело большинство активных людей, которые ходили на работу.
«Уровень заболеваемости сейчас все еще высокий. Полагаю, что еще в течение недели-двух можно ожидать снижения заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге, но по стране снижение будет более плавным, за счет позднее заболевших регионов», – говорит Власов. При этом эксперт отмечает, что еще не менее месяца будет высокая смертность – как результат очень высокой заболеваемости января-февраля.