Как снятие антиковидных ограничений в Москве скажется на заболеваемости

Показатели заболеваемости также «очень красноречиво говорят о том, что ситуация стала чуть-чуть получше, считает врач Тимур Пестерев. По его словам, у снятия ограничений вряд ли будут негативные последствия, так как не все меры на деле действительно соблюдались. Не соблюдается и масочный режим, говорит Пестерев. Именно поэтому вряд ли произойдет сильный рост заболеваемости из-за того, что работодатели вернут сотрудников в офисы, а пенсионерам и другим категориям граждан разблокируют транспортные карты.