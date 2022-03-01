Санкции в отношении РФПИ могут помешать производству «Спутника V» за рубежом

Санкции в отношении РФПИ могут помешать производству «Спутника V» за рубежомВпрочем, у производителей есть обходные пути, говорят эксперты
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), его глава Кирилл Дмитриев и АО УК «РВК» 28 февраля включены в SDN List (список, предусматривающий полную блокировку активов), сообщил OFAC (Office of Foreign Assets Control) – подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций. Компании занимаются продвижением вакцины «Спутник V» за рубежом.
Включение юридических и физических лиц в список SDN (Specially designated nationals and blocked persons list) предполагает наложение наиболее жестких санкций со стороны США, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Речь идет о полном запрете на предоставление финансирования, заемного капитала американскими компаниями и финансовыми институтами, предоставление услуг в целом, ограничения на заключение договоров, предполагающих передачу технологий, поставку определенных видов техники. Подсанкционным организациям запрещается размещение ценных бумаг на американском рынке, блокируются их счета и активы в юрисдикции США.
При этом вновь введенные санкции не могут запретить РФПИ выступать инвестором в строительство заводов и развитие производств, говорит старший юрист практики санкционного права и санкционного комплекса коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «РФПИ не является производителем вакцины «Спутник V». Фактически фонд выступал инвестором разработки и производства вакцины в России. Введенные санкции не ограничивают деятельность РФПИ и распространение вакцины в странах, не связанных с США, и в сделках, не использующих доллары», – говорит эксперт. По словам Винокуровой, 21 февраля 2022 г. минфин США выпустил Генеральную лицензию №18, которая разрешает сделки, направленные на предотвращение, диагностику и лечение COVID-19. «Это на практике существенно снижает негативный эффект на РФПИ, производителей вакцины и саму вакцину в связи с вновь введенными санкциями», – считает Винокурова.
Как говорится на сайте «Спутника V», РФПИ сотрудничает с более чем 14 странами в рамках производства вакцины за рубежом, включая Индию, Китай, Бразилию, Мексику, Египет, Иран, Италию, Южную Корею, Аргентину, Казахстан, Республику Беларусь, Сербию, Турцию, Вьетнам и другие.
Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко допускает, что в отношении РФПИ и Кирилла Дмитриева могут быть введены меры по запрету экспорта вакцины «Спутник V», приостановка расчетных операций в зарубежных банках, а также приостановка иных регистрационных действий в отношении вакцины. Право на применение санкций, подчеркивает она, есть не только у потерпевшего государства, но и у других субъектов международного права, если нарушенное обязательство установлено в целях защиты их коллективных интересов.
По словам Федюкина, санкции могут затронуть правоотношения, возникающие при передаче технологий и лицензий, необходимых для производства вакцин за пределами России, «поскольку такие правоотношения предполагают наличие неких транзакций в пользу подсанкционных лиц». «Если мы говорим о производстве по лицензии, то в случае включения в SDN лицензиара у лицензиатов могут возникать риски применения к ним неких санкций – как в виде штрафов, так и в виде распространения на них установленных в отношении лицензиара ограничений», – говорит Федюкин.
РФПИ самостоятельно не строит заводы по производству «Спутника V» за рубежом – это совместные проекты, отмечает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Также, по его словам, проекты в большинстве заявлены в тех странах, которые санкции в отношении России не поддерживают. «Даже если те проекты приостановятся, инвестиции РФПИ присутствуют только в виде технологии по производству, а прямые денежные затраты – со стороны инвесторов или государства. Поэтому с точки зрения финансовых потерь – да, какие-то потери будут, безусловно, но не такие значимые», – говорит Шуляк.