Санкции в отношении РФПИ могут помешать производству «Спутника V» за рубежом

При этом вновь введенные санкции не могут запретить РФПИ выступать инвестором в строительство заводов и развитие производств, говорит старший юрист практики санкционного права и санкционного комплекса коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «РФПИ не является производителем вакцины «Спутник V». Фактически фонд выступал инвестором разработки и производства вакцины в России. Введенные санкции не ограничивают деятельность РФПИ и распространение вакцины в странах, не связанных с США, и в сделках, не использующих доллары», – говорит эксперт. По словам Винокуровой, 21 февраля 2022 г. минфин США выпустил Генеральную лицензию №18, которая разрешает сделки, направленные на предотвращение, диагностику и лечение COVID-19. «Это на практике существенно снижает негативный эффект на РФПИ, производителей вакцины и саму вакцину в связи с вновь введенными санкциями», – считает Винокурова.