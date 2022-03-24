Владимир Мединский рассказал о шагах по противодействию Западу

По его словам, причиной нынешних событий на Украине стало «промывание мозгов альтернативной историей», где утверждалось, что Россия является врагом «испокон веков». Мединский в связи с этим предложил обратить внимание на опыт Запада: «Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX в., с той поры не менявшейся, и только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны».