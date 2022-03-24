Владимир Мединский рассказал о шагах по противодействию Западу

Владимир Мединский рассказал о шагах по противодействию ЗападуНынешний исторический момент, по мнению помощника президента, сравним с 1917-м или 1989 годом
Коллективный Запад подталкивает Россию к разрушению политической системы и разрушению страны, заявил на втором заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению помощник президента Владимир Мединский, который также возглавляет переговорную делегацию по мирному урегулированию на Украине. «На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 г., 1989 г. – распад СССР. Вот к чему нас подталкивает коллективный Запад», – цитирует Мединского ТАСС.
По его словам, причиной нынешних событий на Украине стало «промывание мозгов альтернативной историей», где утверждалось, что Россия является врагом «испокон веков». Мединский в связи с этим предложил обратить внимание на опыт Запада: «Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX в., с той поры не менявшейся, и только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны».
Аналогичную систему «прямо сейчас, прямо сегодня» нужно внедрить и в российских школах, считает Мединский. Члены комиссии единогласно поддержали предложение помощника президента обратиться в Минпросвещения России с такой рекомендацией. Помимо этого, Мединский предложил показывать в эфире российских телеканалов меньше развлекательных программ, а больше «хорошего» кино. «У нас есть члены комиссии – представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. <...> Мы все пытаемся сделать, что все по-старому, но нет», – считает Мединский. Хорошие зарубежные фильмы можно показывать и без учета авторского права, добавил Мединский.
«Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке», – сказал Мединский.
Эксперты считают довольно резкую риторику Мединского логичной.
Переговоры по Украине не могут продвинуться без серьезных политических уступок с той или иной стороны в ближайшем будущем, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Если этих уступок не будет, переговоры будут буксовать. А для того, чтобы такие уступки произошли, необходимо решение на более высоком уровне».
И позиция Мединского отражает понимание, что «все, что можно было сделать, уже сделано». То есть Мединский демонстрирует в риторике линию «действовать до победного конца», говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
Такая риторика вряд ли повлияет на переговорный процесс, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По словам эксперта, она уже является «консенсусной» для российской власти, когда речь идет об отношениях с Западом. При этом украинские переговорщики не склонны к мягкой риторике в отношении России и высказываются они «довольно резко», отмечает Макаркин.