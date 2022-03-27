Газета
Общество

Рособрнадзор увеличил число пунктов проведения ЕГЭ в Донбассе

Для школьников из ЛНР и ДНР в России предусмотрят особый порядок получения аттестата
Анастасия Курилова Валерия Мишина
Как уточнили в Рособрнадзоре, школьники из Донбасса, которые были вынуждены переехать в Россию, зачисляются в российские школы и могут при желании сдать ЕГЭ наравне с российскими выпускниками / Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2022 г. выпускники школ Донбасса смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 19 пунктах проведения экзамена, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора. «Пункты проведения ЕГЭ в ДНР и ЛНР были утверждены государственной экзаменационной комиссией Рособрнадзора по заявке народных республик еще до начала спецоперации на Украине, – отметил собеседник. – В ДНР в этом году должно быть организовано 14 пунктов проведения ЕГЭ, в ЛНР – пять».

В ведомстве подчеркнули, что это не первый год, когда учащиеся из народных республик сдают ЕГЭ, в том числе для поступления в российские вузы, «у себя дома». Например, в прошлом году в ДНР действовали четыре пункта проведения ЕГЭ. «Но в настоящее время нам сложно сообщить, сколько выпускников из ДНР и ЛНР будут участвовать в ЕГЭ в этом году, сколько из них были вынуждены переехать на территорию России и пожелают сдать экзамены в российских регионах», – отметили в Рособрнадзоре.

По данным Минпросвещения, с начала объявленной 18 февраля эвакуации из ДНР и ЛНР в 2000 российских школ поступило более 14 000 детей из этих республик. Оставшиеся в Донбассе дети учатся дистанционно, но смогут перейти на очное обучение с 1 мая, сказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению («Справедливая Россия») Яна Лантратова. В школах ЛНР, где будет проводиться ЕГЭ, «уже установлены камеры [для контроля за ходом ЕГЭ], компьютеры – все необходимое для проведения ЕГЭ оборудование».

Минобрнауки введет обязательный курс истории для всех студентов

Вузовские учебники истории проверят на искажение информации

Как уточнили в Рособрнадзоре, школьники из Донбасса, которые были вынуждены переехать в Россию, зачисляются в российские школы и могут при желании сдать ЕГЭ наравне с российскими выпускниками. «В то же время для получения аттестата для них планируется установить особый порядок, предусматривающий выставление итоговых оценок по обязательным предметам, русскому языку и математике, по итогам промежуточной аттестации», – рассказал представитель пресс-службы ведомства.

При этом у выпускников школ Донбасса, если у них нет российского гражданства, есть возможность поступить в российские вузы по квотам на образование для иностранных студентов – без экзаменов, лишь пройдя собеседование. Об этом заявил 17 марта министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. «Мы упростили соответствующую процедуру, и на законодательном уровне соответствующие изменения приняты, – сказал он. – В этом году увеличена квота для [всех] иностранных студентов на бюджетные места на 5000 [мест] – до 23 000».

«ЕГЭ – это дополнительная возможность для выпускников школ оценить свои знания и поступить в российские вузы, так как квоты для иностранных студентов тоже ограничены и по ним поступают также абитуриенты из Белоруссии и других стран», – пояснила «Ведомостям» директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. По ее мнению, российские вузы столкнутся с проблемой оценки знаний у выпускников Донбасса и ЕГЭ должен им в этом помочь. Она также полагает, что вузам стоит предложить абитуриентам из ДНР и ЛНР программы по подготовке к поступлению в российские вузы.

Как рассказала Лантратова, депутаты Госдумы готовят доставку российских учебников в школы Донбасса, в том числе по истории. По ее словам, в Донбассе не хватает учебников по основным предметам: «В разные школы на один предмет в среднем требуется по 20–30 учебников. Особенно остро эта нехватка ощущается в 5–9-х классах». Единороссы также ведут сбор учебников в рамках акции «Книги – Донбассу». Планируется отправить первую партию на этой неделе, сообщила 21 марта председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. 17 марта она заявляла, что между Россией и республиками Донбасса будет заключено соглашение, которое предполагает синхронизацию систем образования.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных