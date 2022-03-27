Рособрнадзор увеличил число пунктов проведения ЕГЭ в Донбассе

Рособрнадзор увеличил число пунктов проведения ЕГЭ в ДонбассеДля школьников из ЛНР и ДНР в России предусмотрят особый порядок получения аттестата
В 2022 г. выпускники школ Донбасса смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 19 пунктах проведения экзамена, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора. «Пункты проведения ЕГЭ в ДНР и ЛНР были утверждены государственной экзаменационной комиссией Рособрнадзора по заявке народных республик еще до начала спецоперации на Украине, – отметил собеседник. – В ДНР в этом году должно быть организовано 14 пунктов проведения ЕГЭ, в ЛНР – пять».
В ведомстве подчеркнули, что это не первый год, когда учащиеся из народных республик сдают ЕГЭ, в том числе для поступления в российские вузы, «у себя дома». Например, в прошлом году в ДНР действовали четыре пункта проведения ЕГЭ. «Но в настоящее время нам сложно сообщить, сколько выпускников из ДНР и ЛНР будут участвовать в ЕГЭ в этом году, сколько из них были вынуждены переехать на территорию России и пожелают сдать экзамены в российских регионах», – отметили в Рособрнадзоре.
По данным Минпросвещения, с начала объявленной 18 февраля эвакуации из ДНР и ЛНР в 2000 российских школ поступило более 14 000 детей из этих республик. Оставшиеся в Донбассе дети учатся дистанционно, но смогут перейти на очное обучение с 1 мая, сказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению («Справедливая Россия») Яна Лантратова. В школах ЛНР, где будет проводиться ЕГЭ, «уже установлены камеры [для контроля за ходом ЕГЭ], компьютеры – все необходимое для проведения ЕГЭ оборудование».
Как уточнили в Рособрнадзоре, школьники из Донбасса, которые были вынуждены переехать в Россию, зачисляются в российские школы и могут при желании сдать ЕГЭ наравне с российскими выпускниками. «В то же время для получения аттестата для них планируется установить особый порядок, предусматривающий выставление итоговых оценок по обязательным предметам, русскому языку и математике, по итогам промежуточной аттестации», – рассказал представитель пресс-службы ведомства.
При этом у выпускников школ Донбасса, если у них нет российского гражданства, есть возможность поступить в российские вузы по квотам на образование для иностранных студентов – без экзаменов, лишь пройдя собеседование. Об этом заявил 17 марта министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. «Мы упростили соответствующую процедуру, и на законодательном уровне соответствующие изменения приняты, – сказал он. – В этом году увеличена квота для [всех] иностранных студентов на бюджетные места на 5000 [мест] – до 23 000».
«ЕГЭ – это дополнительная возможность для выпускников школ оценить свои знания и поступить в российские вузы, так как квоты для иностранных студентов тоже ограничены и по ним поступают также абитуриенты из Белоруссии и других стран», – пояснила «Ведомостям» директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. По ее мнению, российские вузы столкнутся с проблемой оценки знаний у выпускников Донбасса и ЕГЭ должен им в этом помочь. Она также полагает, что вузам стоит предложить абитуриентам из ДНР и ЛНР программы по подготовке к поступлению в российские вузы.
Как рассказала Лантратова, депутаты Госдумы готовят доставку российских учебников в школы Донбасса, в том числе по истории. По ее словам, в Донбассе не хватает учебников по основным предметам: «В разные школы на один предмет в среднем требуется по 20–30 учебников. Особенно остро эта нехватка ощущается в 5–9-х классах». Единороссы также ведут сбор учебников в рамках акции «Книги – Донбассу». Планируется отправить первую партию на этой неделе, сообщила 21 марта председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. 17 марта она заявляла, что между Россией и республиками Донбасса будет заключено соглашение, которое предполагает синхронизацию систем образования.