Рособрнадзор увеличил число пунктов проведения ЕГЭ в Донбассе

В ведомстве подчеркнули, что это не первый год, когда учащиеся из народных республик сдают ЕГЭ, в том числе для поступления в российские вузы, «у себя дома». Например, в прошлом году в ДНР действовали четыре пункта проведения ЕГЭ. «Но в настоящее время нам сложно сообщить, сколько выпускников из ДНР и ЛНР будут участвовать в ЕГЭ в этом году, сколько из них были вынуждены переехать на территорию России и пожелают сдать экзамены в российских регионах», – отметили в Рособрнадзоре.