Средства на капремонт школ будут забирать у нарушающих сроки регионов

Законодательство уже позволяет не проводить конкурсные процедуры и дает четкий перечень оснований проводить закупку у единственного поставщика, пояснила «Ведомостям» эксперт сервиса «Актион Госзаказ» (входит в группу «Актион») Ирина Склярова. В марте 2022 г. была принята поправка в закон о контрактной системе, которая дает право региональным властям определять и вводить своими региональными нормативными актами новые основания для закупок у единого поставщика, говорит она. «Это используется, в частности, для того, чтобы ускорить закупки при росте цен, когда поставщики не рискуют выходить на длинные аукционы и конкурсы», – говорит Склярова. Аналогичное право есть и у федеральных заказчиков, указывает юрист: «Министерство просвещения может спустить по своим подведомственным организациям нормативный акт о том, что вводятся временные правила закупки у единственного поставщика».