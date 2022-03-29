Средства на капремонт школ будут забирать у нарушающих сроки регионов

Средства на капремонт школ будут забирать у нарушающих сроки регионовИм также рекомендовано искать подрядчиков, готовых работать без прибыли
Федеральные средства на капремонт школ будут отозваны, если регионы нарушат сроки выполнения этой программы. Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил 29 марта на расширенном совещании по вопросам реализации программы капремонта, что в случае нарушения графика обратится к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой скорректировать финансирование регионов.
«По регионам, которые устойчиво срывают все графики, нашу программу, с которой мы шли на выборы и побеждали, нужно принимать управленческое решение. Снимать деньги и отдавать тем регионам, которые справляются и готовы в установленные сроки все необходимые мероприятия провести. И дальше пусть губернаторы изыскивают средства в региональном бюджете», – заявил Турчак.
Его поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. «Абсолютно поддерживаю: [нужны] переброска денег и капремонт объектов за счет региональных средств, и все. Иначе это никогда не закончится», – заявил Кравцов. По его словам, если до 1 июля не будут заключены контракты с подрядчиками по федеральным средствам, то они будут возвращены в федеральный бюджет.
Программа «Модернизация школьных систем образования» была запущена в январе 2022 г. До конца 2026 г. капремонт должен быть проведен в 7300 школах. На эти цели из бюджета предусмотрено ежегодно по 66,9 млрд руб. В 2022-2023 г. Минпросвещения отобрало лишь 2065 заявок из 80 регионов на капремонт вместо положенных 3000 из-за отсутствия вовремя поданных документов. 15 марта запустили «доотбор заявок», но и тут произошло затягивание подачи документов, констатировал Кравцов.
После одобрения заявок со стороны Минпросвещения регионы должны объявить конкурсные процедуры на выполнение капремонта. Турчак заявил о возможности отказа от проведения конкурсных процедур из-за необходимости экономить в связи с сильным ростом цен на строительные материалы. «Где это возможно, мы предлагаем вообще отказаться от проведения конкурсных процедур, работать прежде всего с теми подрядчиками, кто готов не гнаться за прибылью, а выйти в ноль или в небольшой плюс. При этом полностью выполнить обязательства по ремонту и зарплатам своим строителям», – отметил Турчак.
Он пояснил, что «проектно-сметная документация сверстана исходя из прежнего уровня цен». А это значит, что придется «оптимизировать расходы» и начать с минимизации бюрократических процедур.
Законодательство уже позволяет не проводить конкурсные процедуры и дает четкий перечень оснований проводить закупку у единственного поставщика, пояснила «Ведомостям» эксперт сервиса «Актион Госзаказ» (входит в группу «Актион») Ирина Склярова. В марте 2022 г. была принята поправка в закон о контрактной системе, которая дает право региональным властям определять и вводить своими региональными нормативными актами новые основания для закупок у единого поставщика, говорит она. «Это используется, в частности, для того, чтобы ускорить закупки при росте цен, когда поставщики не рискуют выходить на длинные аукционы и конкурсы», – говорит Склярова. Аналогичное право есть и у федеральных заказчиков, указывает юрист: «Министерство просвещения может спустить по своим подведомственным организациям нормативный акт о том, что вводятся временные правила закупки у единственного поставщика».
По словам Турчака, уже принято решение, что проектно-сметную документацию можно будет корректировать, «заменять стройматериалы из недружественных нам стран» на другие. Выполнение контрактов по строительству социальных объектов находится сейчас в зоне риска, говорит президент ГК «Основа» Александр Ручьев: «К сожалению, подрядчикам зачастую выгоднее со штрафом закончить контракт, прекратить выполнять работы, чем работать в убыток».