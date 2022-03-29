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Средства на капремонт школ будут забирать у нарушающих сроки регионов

Им также рекомендовано искать подрядчиков, готовых работать без прибыли
Анастасия Курилова
Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральные средства на капремонт школ будут отозваны, если регионы нарушат сроки выполнения этой программы. Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил 29 марта на расширенном совещании по вопросам реализации программы капремонта, что в случае нарушения графика обратится к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой скорректировать финансирование регионов.

«По регионам, которые устойчиво срывают все графики, нашу программу, с которой мы шли на выборы и побеждали, нужно принимать управленческое решение. Снимать деньги и отдавать тем регионам, которые справляются и готовы в установленные сроки все необходимые мероприятия провести. И дальше пусть губернаторы изыскивают средства в региональном бюджете», – заявил Турчак.

Его поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. «Абсолютно поддерживаю: [нужны] переброска денег и капремонт объектов за счет региональных средств, и все. Иначе это никогда не закончится», – заявил Кравцов. По его словам, если до 1 июля не будут заключены контракты с подрядчиками по федеральным средствам, то они будут возвращены в федеральный бюджет.

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Программа «Модернизация школьных систем образования» была запущена в январе 2022 г. До конца 2026 г. капремонт должен быть проведен в 7300 школах. На эти цели из бюджета предусмотрено ежегодно по 66,9 млрд руб. В 2022-2023 г. Минпросвещения отобрало лишь 2065 заявок из 80 регионов на капремонт вместо положенных 3000 из-за отсутствия вовремя поданных документов. 15 марта запустили «доотбор заявок», но и тут произошло затягивание подачи документов, констатировал Кравцов.

После одобрения заявок со стороны Минпросвещения регионы должны объявить конкурсные процедуры на выполнение капремонта. Турчак заявил о возможности отказа от проведения конкурсных процедур из-за необходимости экономить в связи с сильным ростом цен на строительные материалы. «Где это возможно, мы предлагаем вообще отказаться от проведения конкурсных процедур, работать прежде всего с теми подрядчиками, кто готов не гнаться за прибылью, а выйти в ноль или в небольшой плюс. При этом полностью выполнить обязательства по ремонту и зарплатам своим строителям», – отметил Турчак. 

Он пояснил, что «проектно-сметная документация сверстана исходя из прежнего уровня цен». А это значит, что придется «оптимизировать расходы» и начать с минимизации бюрократических процедур.

Законодательство уже позволяет не проводить конкурсные процедуры и дает четкий перечень оснований проводить закупку у единственного поставщика, пояснила «Ведомостям» эксперт сервиса «Актион Госзаказ» (входит в группу «Актион») Ирина Склярова. В марте 2022 г. была принята поправка в закон о контрактной системе, которая дает право региональным властям определять и вводить своими региональными нормативными актами новые основания для закупок у единого поставщика, говорит она. «Это используется, в частности, для того, чтобы ускорить закупки при росте цен, когда поставщики не рискуют выходить на длинные аукционы и конкурсы», – говорит Склярова. Аналогичное право есть и у федеральных заказчиков, указывает юрист: «Министерство просвещения может спустить по своим подведомственным организациям нормативный акт о том, что вводятся временные правила закупки у единственного поставщика».

По словам Турчака, уже принято решение, что проектно-сметную документацию можно будет корректировать, «заменять стройматериалы из недружественных нам стран» на другие. Выполнение контрактов по строительству социальных объектов находится сейчас в зоне риска, говорит президент ГК «Основа» Александр Ручьев: «К сожалению, подрядчикам зачастую выгоднее со штрафом закончить контракт, прекратить выполнять работы, чем работать в убыток».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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